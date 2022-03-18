"Это война уязвленного самолюбия". Виктор Шендерович в программе "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи вновь стал Виктор Шендерович – писатель, сатирик, публицист, актер и драматург. Это была пятая передача "Детский недетский вопрос" с Шендеровичем, предыдущие были записаны в 2014, 2017, 2019 и 2020 годах.
В новой передаче звучат вопросы, которые не задавались прежде. Она была записана 6 марта 2022 года, через 10 дней после того, как Россия начала войну против Украины.
И начинается эта передача с ответа на детский вопрос "Зачем люди воюют?" "По глупости, по преступной халатности, по чудовищному недомыслию, по чудовищной подлости...", – начинает свой ответ Шендерович.
О нынешней войне в Европе он говорит так: "Эта война в чистом виде психиатрическая. Это война уязвленного самолюбия и мессианских галлюцинаций".
А потом, уже отвечая на другой вопрос, и говоря о людях в России, Виктор Шендерович отмечает: "Мы наблюдаем начало коллективной расплаты".
Эта передача была не только о войне и не столько о войне. Говорили о лжи и правде, о преступлении и наказании, о фантастическом мире, в котором можно всё исправить, и т.д.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Виктором Шендеровичем
Автор передачи благодарит кармиэльский клуб Karin и Бориса Ладина за помощь в организации съемок.
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
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