x
18 марта 2025
|
последняя новость: 06:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 марта 2025
|
18 марта 2025
|
последняя новость: 06:36
18 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

В возрасте 87 лет умер Аркадий Троянкер, создатель замечательных книг

время публикации: 18 марта 2025 г., 06:36 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 06:48
В возрасте 87 лет умер Аркадий Троянкер, создатель замечательных книг
Фото: Е.Финкель, NEWSru.co.il

17 марта в Израиле в возрасте 87 лет умер Аркадий Троянкер – книжный график, графический дизайнер, создатель многих замечательных книг.

Аркадий Троянкер родился 24 августа 1937 года в Москве. В 1964 году окончил Московский полиграфический институт. Сотрудничал с журналами "Советское фото", "Декоративное искусство СССР", "Техническая эстетика", работал в издательстве "Искусство", где, среди прочего, разработал серийные макеты для издательских серий "Памятники древнего искусства", "Проблемы материально-художественной культуры", "История эстетики в памятниках и документах", "Письма, дневники, воспоминания". В 1981-1989 годах главный художник издательства "Книга". Арт-директор журналов "Итоги" (1995-2001), "Ежедневного журнала" (2002-2003), издательств "Дейч" (2004-2005) и "Анатолия" (2005-2010). С 2014 года руководил издательством "ARCADIA".

В 2024 году он завершил главный проект своей жизни – труд о Нико Пиросмани: иллюстрированный альбом с описанием практически всех известных работ этого грузинского художника.

Культура
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 12 июня 2018

"Лицедеи" почти 30 лет назад. Фоторепортаж Аркадия Троянкера к юбилею театра