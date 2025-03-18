В возрасте 87 лет умер Аркадий Троянкер, создатель замечательных книг

17 марта в Израиле в возрасте 87 лет умер Аркадий Троянкер – книжный график, графический дизайнер, создатель многих замечательных книг.

Аркадий Троянкер родился 24 августа 1937 года в Москве. В 1964 году окончил Московский полиграфический институт. Сотрудничал с журналами "Советское фото", "Декоративное искусство СССР", "Техническая эстетика", работал в издательстве "Искусство", где, среди прочего, разработал серийные макеты для издательских серий "Памятники древнего искусства", "Проблемы материально-художественной культуры", "История эстетики в памятниках и документах", "Письма, дневники, воспоминания". В 1981-1989 годах главный художник издательства "Книга". Арт-директор журналов "Итоги" (1995-2001), "Ежедневного журнала" (2002-2003), издательств "Дейч" (2004-2005) и "Анатолия" (2005-2010). С 2014 года руководил издательством "ARCADIA".

В 2024 году он завершил главный проект своей жизни – труд о Нико Пиросмани: иллюстрированный альбом с описанием практически всех известных работ этого грузинского художника.