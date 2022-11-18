"Хочу быть плюшевой игрушкой Господа". Дмитрий Быков в программе "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи в третий раз стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков.
Четырехлетний мальчик спросил: "Я хочу быть собачкой с хвостиком. А ты?" Быков говорит, что хотел бы быть вомбатом, "плюшевой игрушкой Господа", или министром образования революционного правительства в небольшой стране. И добавил: "Иногда я хотел бы быть Арестовичем, но боюсь, что у меня не получилось бы".
Отвечая на вопрос трехлетнего мальчика "Зачем люди воюют?", Быков начинает с объяснения причин того, почему воюет Россия, потом говорит о своей сложной дискуссии с украинскими националистами. И в итоге приходит к такому варианту ответа: "Люди воюют потому, что они больше ничего не умеют".
Ребенок спрашивает: "В компьютере всё есть. А зачем учиться?" "Мы всё делаем не ради результата. Мы всё делаем ради процесса. Мы учимся ради процесса. Ради усилий, которые мы при этом предпринимаем. Ради любопытства", – отвечает Дмитрий Быков.
Девятилетний мальчик спросил: "У вас есть одна минута, вас слышит весь мир. Что вы скажете?" Ответ Быкова: "Не бойтесь".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Дмитрием Быковым
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook
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