adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
11 - 20°
Тель-Авив:
15 - 23°
Эйлат:
17 - 28°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.457 ₪ 3.576 ₪
Иерусалим:
11 - 20°
Тель-Авив:
15 - 23°
Эйлат:
17 - 28°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Досуг

    "Хочу быть плюшевой игрушкой Господа". Дмитрий Быков в программе "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи в третий раз стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков.

    adv_11 m_ar_1

    Четырехлетний мальчик спросил: "Я хочу быть собачкой с хвостиком. А ты?" Быков говорит, что хотел бы быть вомбатом, "плюшевой игрушкой Господа", или министром образования революционного правительства в небольшой стране. И добавил: "Иногда я хотел бы быть Арестовичем, но боюсь, что у меня не получилось бы".

    Отвечая на вопрос трехлетнего мальчика "Зачем люди воюют?", Быков начинает с объяснения причин того, почему воюет Россия, потом говорит о своей сложной дискуссии с украинскими националистами. И в итоге приходит к такому варианту ответа: "Люди воюют потому, что они больше ничего не умеют".

    adv_12 incontent_1

    Ребенок спрашивает: "В компьютере всё есть. А зачем учиться?" "Мы всё делаем не ради результата. Мы всё делаем ради процесса. Мы учимся ради процесса. Ради усилий, которые мы при этом предпринимаем. Ради любопытства", – отвечает Дмитрий Быков.

    adv_13 m_ar_2

    Девятилетний мальчик спросил: "У вас есть одна минута, вас слышит весь мир. Что вы скажете?" Ответ Быкова: "Не бойтесь".

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Дмитрием Быковым

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_3

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

    adv_16 incontent_3

    Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

    adv_17 m_ar_4

    adv_18 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 7 Мая 2021
    "Во мне меня многое бесит". Дмитрий Быков в программе "Детский недетский вопрос"
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 25 Сентября 2020
    "Судьба – псевдоним таланта". Дмитрий Быков в программе "Детский недетский вопрос"
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:04 Politico: ЕС заморозил российские активы на 68 миллиардов евро
    09:06 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 268-й день войны
    08:56 Коронавирус в Израиле 18 ноября 2022 года: около 9400 зараженных, менее 100 в тяжелом состоянии
    08:44 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 433 ребенка
    08:14 Около Кирьят-Арбы задержан палестинский араб с ножом
    07:55 Коронавирус в мире 18 ноября 2022 года: около 642 млн заразились, более 6,6 млн умерли. Статистика по странам
    07:28 Израильтянка Дана Азран завоевала серебряную медаль чемпионата мира по таэквондо
    06:22 Баллистическая ракета, выпущенная армией КНДР, упала около японского острова Хоккайдо
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5