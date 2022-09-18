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    Досуг

    "Заповедник 231": Контрнаступление Украины. Госизмена Путина. Оружейный металлолом. Мультсатира

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    Проект "Заповедник"

    Проект "Заповедник" представил новую, 231-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

    В этом выпуске:

    1. В Кремле обсуждают провалы на фронте.

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    2. Стихи об обвинениях Путина в госизмене.

    3. Блошиный рынок с оружием Северной Кореи и конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

    4. ХАМАС встречается с Лавровым.

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    5. Иран сдал экзамены в ШОС.

    6. Песня о президенте и его команде.

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    Все выпуски "Заповедника" (DW)

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