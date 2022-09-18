"Заповедник 231": Контрнаступление Украины. Госизмена Путина. Оружейный металлолом. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 231-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:

1. В Кремле обсуждают провалы на фронте.

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2. Стихи об обвинениях Путина в госизмене.

3. Блошиный рынок с оружием Северной Кореи и конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

4. ХАМАС встречается с Лавровым.

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5. Иран сдал экзамены в ШОС.

6. Песня о президенте и его команде.

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