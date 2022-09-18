"Заповедник 231": Контрнаступление Украины. Госизмена Путина. Оружейный металлолом. Мультсатира
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Проект "Заповедник" представил новую, 231-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.
В этом выпуске:
1. В Кремле обсуждают провалы на фронте.
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2. Стихи об обвинениях Путина в госизмене.
3. Блошиный рынок с оружием Северной Кореи и конфликтом между Арменией и Азербайджаном.
4. ХАМАС встречается с Лавровым.
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5. Иран сдал экзамены в ШОС.
6. Песня о президенте и его команде.
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Все выпуски "Заповедника" (DW)
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