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NEWSru.co.il :: Досуг19 апреля 2022 г., 16:04

Отменены выступления комика Нурлана Сабурова в Израиле

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Отменены выступления комика Нурлана Сабурова в Израиле

Во вторник, 19 апреля, стало известно об отмене выступлений казахстанского и российского комика Нурлана Сабурова в Израиле.

Ранее в социальных сетях широко обсуждался инцидент во время недавних гастролей Сабурова в США, когда на сцену попыталась прорваться девушка в "окровавленном" платье, протестовавшая против издевательств российских военных над украинцами. Охрана оттеснила эту девушку, а Сабуров произнес: "Это что, месячные?"

Многие отмечают, что Сабуров, продолжающий гастролировать за пределами РФ, отказывался озвучивать свою позицию о войне России против Украины.


16 апреля было отменено выступление Сабурова в Чикаго. Речь шла и об отмене других его выступлений в США.

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