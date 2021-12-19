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NEWSru.co.il :: Досуг19 декабря 2021 г., 19:29

"Заповедник 197": Матрица Путина. Компромисс для НАТО. Вечеринка власти – мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 197": Матрица Путина. Компромисс для НАТО. Вечеринка власти – мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 197-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги последних недель.

В новом выпуске:
1. "Матрица" от "Мачовски в сортире".
2. Песня о компромиссах, красных линиях и расширении НАТО на восток.
3. Политики играют в блэкджек, откупоривают "Северный поток-2" и экстрадируют Ассанжа.

Инфоповоды:
– Байден заявил, что не признает "никаких красных линий" Москвы.
– Симоньян отреагировала на новость о приближении к Керченскому проливу корабля ВМС Украины твитом: "Началось, что ли? Матушка, не подведи".
– Госдума сняла с рассмотрения закон о QR-кодах на транспорте.
– Министры иностранных дел стран G-7 заявили, что ситуация на российско-украинской границе остается тревожной и заявили о возможном отключении России от SWIFT.
– Россия потребовала закрыть для Украины и Грузии путь в НАТО.
– В Великобритании набирает обороты скандал, связанный с участием Бориса Джонсона в рождественской вечеринке год назад, во время жесткого локдауна.
– Министр иностранных дел ФРГ Бербок заявила, что она против ввода "Северного потока-2", так как он пока не соответствует европейским правилам.
– Суд Лондона решил экстрадировать Ассанжа в США.
– США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Китае.
– Путин в интервью РТР вспомнил, как в 90-е годы ему приходилось "подрабатывать извозом".


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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