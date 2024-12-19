Музей Тель-Авива снова открыл второй этаж, закрытый с 7 октября

Музей Тель-Авива вновь открыл для посетителей выставку своей коллекции на втором этаже. Шедевры снова доступны для широкой публики. С 7 октября 2024 года они находились в безопасном месте.

В коллекцию входят работы таких всемирно известных художников, как Пабло Пикассо, Фрэнсис Бэкон, Рене Магритт, Густав Климт, Джорджия О'Киф, Леонора Каррингтон, Джексон Поллок, Марк Ротко, Александр Колдер и т.д.

Эти произведения искусства были перемещены в защищённые хранилища 7 октября 2023 года, вскоре после начала нападения ХАМАС на Израиль. Теперь, спустя год и два месяца, музей приглашает посетителей снова насладиться шедеврами, которые стали символом стойкости искусства в тяжёлые времена.

"За последний год мы изучали и переосмысливали роли музея и его обязательства перед обществом и широкой публикой. Вход через "Площадь заложников", который органически образовался в дни после событий 7 октября, расширил общественные пространства музея и создал новую, прямую линию между внешним и внутренним пространством. Я верю, что искусство обладает силой утешать и исцелять, возвышать и вдохновлять даже во времена разрухи и кризиса. Мы увидели это здесь, в музее, совсем недавно, когда более 200 тысяч посетителей военного времени продолжали посещать выставку "Запечатлеть мгновение: 150 лет импрессионизма"", – отмечает директор музея Таня Коэн-Узиэли.

Куратор современного искусства Ноа Розенберг уточняет: "В последние дни сотрудники музея с волнением и осторожностью возвращали работы в галереи, одну за другой. Мысль о том, что большинство современных художников пережили великие войны двадцатого века и продолжали творить во время и после них, говорит о силе, важности и долге искусства существовать в любой ситуации, и даже если на мгновение кажется, что свет гаснет и исчезает, в конце концов он всегда вернется".

Сайт Тель-Авивского музея искусств