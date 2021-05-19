Иерусалим:
13 - 26°
Тель-Авив:
19 - 24°
Эйлат:
22 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг19 мая 2021 г., 00:11

Израильская певица Эден Алене прошла в финал конкурса "Евровидение-2021"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израильская певица Эден Алене прошла в финал конкурса "Евровидение-2021"

Во вторник, 18 мая, в Роттердаме завершился первый полуфинал 65-го международного музыкального конкурса "Евровидение-2021", в котором 16 участников боролись за право выйти в финал.

Израильская певица Эден Алене успешно преодолела этот тур, и по итогам зрительского голосования вышла в финал. Продолжат борьбу также представители России, Норвегии, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

После того, как были объявлены результаты голосования, Эден Алене поблагодарила зрителей за поддержку: "Спасибо всем за поддержку в такой сложный период для моей страны. Я счастлива, что мое выступление позволило израильтянам испытать минуты гордости".


Отметим, что во время выступления израильской певицы в Роттердаме проходил антиизраильской митинг.

Второй полуфинал "Евровидения" состоится в четверг, 20 мая, финал - в субботу, 22 мая.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:11 Израильская певица Эден Алене прошла в финал конкурса "Евровидение-2021"
16:42 Премия имени Сапира-2021: подать заявку можно до 2 июня
05:58 Андреа Меса из Мексики объявлена победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
21:55 Израильская певица Эден Алене прибыла в Роттердам для участия в конкурсе "Евровидение-2021"
20:04 "Заповедник 170": Ходячие экстремисты. Интернет по прописке. Новости нашей общаги. Мультсатира
02:35 Буква Хей в поэзии. Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
09:50 За державу приятно. Юмор времен Саддама и ХАМАСа
09:06 Телевизор лишним не бывает. Rest TV – современное телевидение премиум класса
11:03 Шавуот по-европейски вместе с "Шефа Теамим"
12:16 Что пьем на Шавуот? Изысканные вина PURCARI – с доставкой на дом
Загрузка...