Израильская певица Эден Алене прошла в финал конкурса "Евровидение-2021"

Во вторник, 18 мая, в Роттердаме завершился первый полуфинал 65-го международного музыкального конкурса "Евровидение-2021", в котором 16 участников боролись за право выйти в финал.

Израильская певица Эден Алене успешно преодолела этот тур, и по итогам зрительского голосования вышла в финал. Продолжат борьбу также представители России, Норвегии, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

После того, как были объявлены результаты голосования, Эден Алене поблагодарила зрителей за поддержку: "Спасибо всем за поддержку в такой сложный период для моей страны. Я счастлива, что мое выступление позволило израильтянам испытать минуты гордости".

Отметим, что во время выступления израильской певицы в Роттердаме проходил антиизраильской митинг.

Второй полуфинал "Евровидения" состоится в четверг, 20 мая, финал - в субботу, 22 мая.