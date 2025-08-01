В Москве найден мертвым актер Максим Глотов

60-летний актер Максим Глотов был найден мертвым в своей квартире в Москве, сообщает Пятый канал.

"Глотов несколько дней не выходил на связь. Его друзья рассказали, что не могли дозвониться до актера с 27 июля... Сегодня... перешли к активным действиям: вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь. Худшие опасения подтвердились – Глотова обнаружили мертвым. Причины смерти неизвестны", – говорится в публикации.

Максим Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. Образование получил в Саратовской государственной консерватории, в 1992 году окончил театральный факультет. Сыграл более чем в 120 фильмах и сериалах. Наиболее известен по ролям в сериалах Содержанки-3", "Раневская", "Душегубы", "Оптимисты" и других.