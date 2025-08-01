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Культура

В Москве найден мертвым актер Максим Глотов

Россия
время публикации: 01 августа 2025 г., 15:32 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 15:37
В Москве найден мертвым актер Максим Глотов
Кадр из сериала "Кодекс чести-5" (2011)

60-летний актер Максим Глотов был найден мертвым в своей квартире в Москве, сообщает Пятый канал.

"Глотов несколько дней не выходил на связь. Его друзья рассказали, что не могли дозвониться до актера с 27 июля... Сегодня... перешли к активным действиям: вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь. Худшие опасения подтвердились – Глотова обнаружили мертвым. Причины смерти неизвестны", – говорится в публикации.

Максим Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. Образование получил в Саратовской государственной консерватории, в 1992 году окончил театральный факультет. Сыграл более чем в 120 фильмах и сериалах. Наиболее известен по ролям в сериалах Содержанки-3", "Раневская", "Душегубы", "Оптимисты" и других.

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