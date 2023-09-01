"Увидеть другого глазами Бога". Татьяна Вольтская в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала Татьяна Вольтская – поэт, литературный критик, эссеист, журналист радио "Свобода".

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"Что такое любовь?"

"Великая возможность увидеть другого глазами Бога".

О графомане.

"У него такие антенны, что он ловит мусор".

Трехлетний мальчик спросил: "Что ты можешь подарить мне? Я хочу всё".

"Способность сочувствовать другим людям".

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Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Татьяной Вольтской

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].