"Увидеть другого глазами Бога". Татьяна Вольтская в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стала Татьяна Вольтская – поэт, литературный критик, эссеист, журналист радио "Свобода".
"Что такое любовь?"
"Великая возможность увидеть другого глазами Бога".
О графомане.
"У него такие антенны, что он ловит мусор".
Трехлетний мальчик спросил: "Что ты можешь подарить мне? Я хочу всё".
"Способность сочувствовать другим людям".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Татьяной Вольтской
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].