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    Досуг

    "Увидеть другого глазами Бога". Татьяна Вольтская в передаче "Детский недетский вопрос"

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    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи стала Татьяна Вольтская – поэт, литературный критик, эссеист, журналист радио "Свобода".

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    "Что такое любовь?"
    "Великая возможность увидеть другого глазами Бога".

    О графомане.
    "У него такие антенны, что он ловит мусор".

    Трехлетний мальчик спросил: "Что ты можешь подарить мне? Я хочу всё".
    "Способность сочувствовать другим людям".

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    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Татьяной Вольтской

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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