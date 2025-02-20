Бурляев: СК РФ начал расследование убийства поэта Михаила Лермонтова

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев, около месяца назад отправивший главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова, сообщил РИА Новости, что СК поддержал его просьбу.

Свое обращение в СК РФ Бурляев обосновал тем, что следствие, проведенное в 1841 году, было "недобросовестным". Изучив тему, Бурляев отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства Лермонтова.

РИА Новости передает, что СК РФ начал расследование убийства Михаила Лермонтова.

"Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать", – сказал Бурляев РИА Новости.

М.Ю.Лермонтов. Краткая биография

Михаил Юрьевич Лермонтов родился 15 октября (3 октября по старому стилю) 1814 года в Москве, в семье офицера. Его родители проживали в Тарханах и разошлись вскоре после рождения сына. Мальчика растила и воспитывала бабушка – Елизавета Алексеевна Арсеньева.

Михаил получил домашнее образование, поступил в университетский пансион Москвы, где им были написаны первые стихотворения. Затем было обучение в Московском университете и в школе гвардейских подпрапорщиков Петербурга.

Начал служить в Гусарском полку, в Царском селе.

За произведение "Смерть поэта", написанное в честь Александра Пушкина, погибшего от раны, полученной на дуэли с Жоржем Шарлем Дантесом, был арестован и отправлен в ссылку.

Заступничество поэта Жуковского, близкого к Императорской семье, и связи бабушки помогли смягчить участь Михаила. В итоге, прапорщик Лермонтов был переведен "тем же чином" в Нижегородский драгунский полк, действовавший на Кавказе.

По пути на Кавказ Лермонтов на месяц остановился в Москве, где было написано произведение "Бородино" к годовщине сражения.

Во время кавказской ссылки помимо литературного творчества М.Ю.Лермонтов занимался живописью.

Благодаря ходатайствам бабушки он смог вернуться в Петербург, восстановиться на службе.

Но за дуэль с бароном Эрнестом де Барантом поэт вновь был отправлен в ссылку на Кавказ, где участвовал в военных действиях.

В Пятигорске, возвращаясь из второй ссылки, Михаил Лермонтов встретил старого товарища Николая Мартынова. Тот, оскорбившись на злые шутки поэта, вызвал Лермонтова на дуэль и 27 июля (15-го по старому стилю) 1841 года убил его. Поэту М.Ю.Лермонтову в ту пору было только 26 лет.

Произведения Лермонтова "Мцыри", "Бородино", "Герой нашего времени", "Маскарад", "Демон", "Узник" считаются одними из лучших в русской литературе.