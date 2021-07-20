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NEWSru.co.il :: Досуг20 июля 2021 г., 17:21

Впервые конкурс красоты "Мисс Вселенная" пройдет в Израиле

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Во вторник, 20 июля, организаторы "Мисс Вселенная" сообщили, что в 2021 году конкурс состоится в декабре и он будет проходить в Эйлате.

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов приветствовал этот выбор. "Мы рады принять у себя юбилейный 70-й конкурс "Мисс Вселенная". Я очень надеюсь, что в декабре мы будем радоваться не только новой "мисс Вселенной", но, и что намного важнее, окончанию мировой пандемии".

Трехчасовое мероприятие будет транслироваться телеканалом Fox в США и еще в 180 странах миар. В его финале нынешняя "мисс Вселенная" мексиканка Андреа Меса наденет корону на новую победительницу.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США. Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Израиль чаще посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная", однако в последние годы победительницы израильского национального конкурса отправляются на Miss Universe.

В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).


Известная голливудская актриса Галь Гадот в 2004-м году, победив на национальном конкурсе красоты, на "Мисс Вселенной" не попала в финальный ТОП-15.

В последние годы конкурс "Королева красоты Израиля", проводимый при поддержке журнала "Ле Иша" и издательского дома "Едиот Ахронот", не предусматривает театрализованного шоу в финале. Победительниц определяют интернет-голосованием.

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