"Заповедник 175": Путин против Байдена. Просроченный абонемент Нетаниягу. Политический фитнес. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 175-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Долгожданная встреча Путина и Байдена.

2. Сюжет о главном матче "Единой России".

3. Новости из нашего политического фитнес-клуба.



Инфоповоды:

– Президенты США и России 16 июня провели в Женеве переговоры.

– В Москве прошел съезд "Единой России".

– Новое правительство Израиля без участия Нетаньягу приведено к присяге.

– Армения откажется от слова "коньяк" на этикетках и получит от ЕС 3 миллиона евро на разработку нового бренда.

– В Иране состоялись президентские выборы. Нынешний президент Ирана Рухани не принимал в них участия из-за ограничения в два срока.

– Президенту Франции Макрону дали пощечину во время поездки по юго-востоку страны.

– В Москве введен режим "нерабочих дней". Мэр Москвы Собянин в своем блоге сообщил, что все поставившие прививку в период с 14 июня по 11 июля смогут принять участие в розыгрыше автомобилей.



Все выпуски "Заповедника" (DW)