"Заповедник 175": Путин против Байдена. Просроченный абонемент Нетаниягу. Политический фитнес. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 175-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Долгожданная встреча Путина и Байдена.
2. Сюжет о главном матче "Единой России".
3. Новости из нашего политического фитнес-клуба.
Инфоповоды:
– Президенты США и России 16 июня провели в Женеве переговоры.
– В Москве прошел съезд "Единой России".
– Новое правительство Израиля без участия Нетаньягу приведено к присяге.
– Армения откажется от слова "коньяк" на этикетках и получит от ЕС 3 миллиона евро на разработку нового бренда.
– В Иране состоялись президентские выборы. Нынешний президент Ирана Рухани не принимал в них участия из-за ограничения в два срока.
– Президенту Франции Макрону дали пощечину во время поездки по юго-востоку страны.
– В Москве введен режим "нерабочих дней". Мэр Москвы Собянин в своем блоге сообщил, что все поставившие прививку в период с 14 июня по 11 июля смогут принять участие в розыгрыше автомобилей.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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