Путин станет персонажем "Простоквашино"

Председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева выступила с предложением сделать президента РФ Владимира Путина персонажем мультфильма "Простоквашино". По ее мнению, мультипликационный образ президента в паре с котом Матроскиным будет продвигать Россию и ее культуру в мире. Слащева назвала перспективы такого продвижения "мягкой силой". "Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны, нашей культуры", – цитирует Слащеву информационное агентство ТАСС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поспешил заявить, что появление образа Путина в мультипликационном фильме не требует согласования с Кремлем. Песков отметил, что Путин является "неотъемлемой частью жизни страны", в том числе и детей, поэтому предложение ему кажется вполне рациональным. "Главное, чтобы детишкам было интересно", – добавил он.

"Простоква́шино" – российский мультсериал, являющийся продолжением серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и продолжением российского мультфильма "Весна в Простоквашино". Премьера сериала состоялась в 2018 году. В сериале появлялись такие персонажи как артист Гарик Харламов и Сергей Жуков (лидер группы "Руки вверх!").