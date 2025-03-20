Голливудского режиссера обвинили в хищении 11 миллионов долларов у Netflix

Режиссер Карл Ринш арестован по обвинению в использовании средств студии, которые предназначались для съемок сериала. Деньги были потрачены на роскошные автомобили, криптовалюту и дорогое постельное белье, сообщает BBC.

Голливудский режиссер был обвинен в федеральном мошенничестве и отмывании денег, связанных с получением 11 миллионов долларов от Netflix для создания сериала "Белая лошадь". Ринш, прославившийся благодаря фильму 2013 года "47 ронинов", отказался признавать свою вину и выступил 18 марта с заявлением в суде Лос-Анджелеса.

С 2018 по 2019 год Netflix выделил Карлу Риншу начальный бюджет в 44 миллиона долларов для создания шоу, в котором должны были быть показаны искусственные клоны людей. Однако, как утверждают прокуроры, он не завершил ни одного эпизода. Известно, что в марте 2020 года компания перевела ему дополнительные 11 миллионов долларов после того, как Ринш заявил, что первоначальные средства были недостаточными.

Однако вместо того, чтобы потратить деньги на проект, он перевел их на свои личные счета и использовал для инвестиций в финансовых схемах, сообщило министерство юстиции США. В обвинительном заключении утверждается, что всего через два месяца после получения 11 миллионов долларов около половины этой суммы уже была потрачена.

По данным обвинения, в то время как деньги исчезали, Ринш уверял Netflix, что шоу "удивительное и развивается очень хорошо". Оставшиеся средства он, как утверждается, использовал для спекуляций с криптовалютой, а также на личные нужды и предметы роскоши, такие как автомобили Rolls-Royce и Ferrari. Министерство юстиции также утверждает, что в эту сумму вошли 1,8 миллиона долларов, потраченные на погашение кредитных карт, 3,7 миллиона долларов на мебель и антиквариат, а также 933 тысяч долларов на матрасы и роскошное постельное белье. Кроме того, прокурорам известно, что миллион долларов из этих средств был направлен адвокатам для подачи иска против Netflix в попытке получить дополнительные деньги, а также на расходы, связанные с разводом.

Ринша освободили под залог в размере 100 тысяч долларов, и он должен предстать перед судом в Нью-Йорке позднее. В случае признания его виновным режиссеру грозит наказание до 20 лет лишения свободы.