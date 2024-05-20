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Салман Рушди против независимой Палестины: "Это будет второй "Талибан""

время публикации: 20 мая 2024 г., 11:18 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 11:18
Салман Рушди против независимой Палестины: "Это будет второй "Талибан""
AP Photo/Andres Kudacki

Британский писатель, лауреат Букеровской премии Салман Рушди приехал в Берлин для участия в литературной конференции. В интервью каналу RBB писатель, на которого объявили охоту иранские власти, заявил, что более не поддерживает палестинское государство.

"Я поддерживал его большую часть своей жизни, еще с 80-х годов. Но если оно будет создано сегодня, к власти там придет ХАМАС, мы получим государство в стиле "Талибана". Это будет иранский сателлит. Это то, к чему стремятся западные левые?", – задался вопросом он.

Прокомментировал он и многочисленные манифестации в поддержку Газы. "Я хотел бы, чтобы манифестанты вспомнили о роли ХАМАСа. Странно, что люди, называющие себя "прогрессивными", поддерживают фашистскую террористическую группировку": сказал Рушди, констатировав, что эти манифестации нередко принимают антисемитский характер.

Напомним, что иранские власти вынесли писателю смертный приговор по обвинению в святотатстве. В августе 2022 года на него было совершено покушение в США, Рушди получил тяжелые ножевые ранения и потерял один глаз.

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