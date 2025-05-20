"Свежая краска" – 2025: выставка, проявляющая новые тенденции, открывается в Тель-Авиве

С 21 по 26 мая в Тель-Авиве пройдёт 16-я ежегодная ярмарка современного израильского искусства и дизайна "Свежая краска". На новой выставке явно прослеживается изменение направления движения израильского художественного вкуса. Также в этом году на выставке много художников, говорящих по-русски.

Два соседствующих пространства: павильон дизайна и визуального искусства на ярмарке "Свежая краска" всегда проявляют течение мыслей и желаний израильского общества. Судя по представленным работам, зритель довольно сильно устал от "чистого" концептуального искусства. На ярмарке много фигуративного искусства и даже более абстрактные работы словно бы гораздо более организованы.

Разделение на два павильона иногда кажется весьма условным, многие дизайнерские объекты прекрасно вписались бы в павильон искусств и наоборот, поэтому осмотреть стоит оба. Павильоны разделены на секции, каждая из которых представляет художника, группу художников, дизайнерскую компанию или художественный проект.

Кроме того, в рамках ярмарки пройдут групповые и персональные выставки, а также будут организованы экскурсии и встречи с художниками.

Как всегда "Свежая краска" представляет "Оранжерею" (хамама) – проект поддержки и продвижения молодых израильских художников.

В этом году и в "Оранжерее", и в галереях можно увидеть много работ репатриантов, и тех, кто недавно приехал и тех, кто живёт в Израиле более тридцати лет.

Среди них:

Нина Гольцман, соединяет почти монохроматические фигуры с дрожащим силуэтом в напряжённые пространства;

Яна Горелик, исследующая изнанку человеческой мысли, использует графит, тушь и акварель в диалоге с Ольгой Йерушалми-Сорокин, проявляющей теневые аспекты человеческого тела и эмоций представляют совместный проект "Негативное пространство".

Елена Ротенберг-Аджоку, создаёт призрачные портреты-плоскости при помощи аэрографа;

Лена Ревенко, чьи изящные образы каждый раз рассказывают новую завораживающую историю ведёт визуальный диалог с Леной Губерман, чей нежный фарфор, из-за выбранных тем становится беспокойным и эмоциональным;

Оксана Федцышин смело обращается с паттернами, одноцветными пятнами и упрощёнными силуэтами, добавляя текст там, где он глубже раскрывает смысл образов;

Кристина Михайловски наслаивает слои и смыслы постепенно выстраивая смыслы;

Вероника Бернард работает с объёмом, на ярмарке она представляет мягкие скульптурные объекты из тканей, которые она находит на улице;

Стелла Ламихов вместе с Эраном Вебером показывает, как "классическое" искусство всё ещё никуда не делось и даже ощущается "свежим" на фоне последних течений;

Дария Конштык художница, комбинирующая декоративные элементы с визуальным рассказом об основном объекте художественного полотна, создаёт новые мифологии.

Отдельно на ярмарке представлен кураторский проект "Космополиты – свободные люди". Куратор Эля Коэн представляет девять художников олим.

Для тех, кто любит интригу: в ежегодном разделе "Секретная открытка", посетители смогут приобрести оригинальные произведения искусства по фиксированной цене, не зная имени автора до момента завершения покупки.

Ярмарка "Свежая краска" – одно из самых значимых художественных событий в Израиле. Совершенно женский коллектив организует поддерживающую среду и даёт возможности новым художникам продвигать свои работы.

Дополнительную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте ярмарки freshpaint.co.il

Экскурсии по ярмарке будут проходить на нескольких языках, включая иврит, английский и русский в этом году их проводят гиды издания Portfolio.