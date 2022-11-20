"Заповедник 240": Россия теряет территории. Итоги G20. Обзор разрешенных игр. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 240-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.
В этом выпуске:
1. Дрейфующая льдина РФ меняет свой контур.
2. Репортаж по итогам саммита G20.
3. Старые политические игры на ПК с обновлением от 2022 года.
4. Своя версия супергероев с новой миссией Кремля.
5. Байден и Трамп спорят, кто сорвал джекпот.
6. Енот украден, миссия выполнена.
Инфоповоды:
– Украинские войска заняли Херсон.
– Саммит G20 на Бали прошел без участия Путина, которого заменял Лавров.
– В Госдуме предложили полностью запретить компьютерные игры "с пропагандой ЛГБТ, насилия и жестокости".
– Мировая премьера "Черной пантеры-2: Ваканда навсегда".
– СМИ пишут, что Кремль, пытаясь выйти из международной изоляции, решил попробовать себя в роли "лидера угнетенных стран" в борьбе против колониализма.
– По предварительным данным палата представителей США перейдет к республиканцам, а Сенат останется за демократами. На этом фоне все ожидают заявления Трампа об участии в президентских выборах 2024 года.
– Во время ухода из Херсона российских войск из Херсонского зоопарка был похищен енот, что породило множество мемов.
Все выпуски "Заповедника" (DW)