"Заповедник 240": Россия теряет территории. Итоги G20. Обзор разрешенных игр. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 240-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:

1. Дрейфующая льдина РФ меняет свой контур.

2. Репортаж по итогам саммита G20.

3. Старые политические игры на ПК с обновлением от 2022 года.

4. Своя версия супергероев с новой миссией Кремля.

5. Байден и Трамп спорят, кто сорвал джекпот.

6. Енот украден, миссия выполнена.

Инфоповоды:

– Украинские войска заняли Херсон.



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– Саммит G20 на Бали прошел без участия Путина, которого заменял Лавров.

– В Госдуме предложили полностью запретить компьютерные игры "с пропагандой ЛГБТ, насилия и жестокости".

– Мировая премьера "Черной пантеры-2: Ваканда навсегда".

– СМИ пишут, что Кремль, пытаясь выйти из международной изоляции, решил попробовать себя в роли "лидера угнетенных стран" в борьбе против колониализма.

– По предварительным данным палата представителей США перейдет к республиканцам, а Сенат останется за демократами. На этом фоне все ожидают заявления Трампа об участии в президентских выборах 2024 года.

– Во время ухода из Херсона российских войск из Херсонского зоопарка был похищен енот, что породило множество мемов.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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