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    Досуг

    "Заповедник 240": Россия теряет территории. Итоги G20. Обзор разрешенных игр. Мультсатира

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    Проект "Заповедник"

    Проект "Заповедник" представил новую, 240-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

    В этом выпуске:
    1. Дрейфующая льдина РФ меняет свой контур.
    2. Репортаж по итогам саммита G20.
    3. Старые политические игры на ПК с обновлением от 2022 года.
    4. Своя версия супергероев с новой миссией Кремля.
    5. Байден и Трамп спорят, кто сорвал джекпот.
    6. Енот украден, миссия выполнена.

    Инфоповоды:
    – Украинские войска заняли Херсон.

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    – Саммит G20 на Бали прошел без участия Путина, которого заменял Лавров.
    – В Госдуме предложили полностью запретить компьютерные игры "с пропагандой ЛГБТ, насилия и жестокости".
    – Мировая премьера "Черной пантеры-2: Ваканда навсегда".
    – СМИ пишут, что Кремль, пытаясь выйти из международной изоляции, решил попробовать себя в роли "лидера угнетенных стран" в борьбе против колониализма.
    – По предварительным данным палата представителей США перейдет к республиканцам, а Сенат останется за демократами. На этом фоне все ожидают заявления Трампа об участии в президентских выборах 2024 года.
    – Во время ухода из Херсона российских войск из Херсонского зоопарка был похищен енот, что породило множество мемов.

    Все выпуски "Заповедника" (DW)

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