Франшиза "Властелин колец" пополнится двумя новыми фильмами

Питер Джексон и студия New Line Cinema, выпустившие в прокат трилогию "Властелин колец", работают над двумя новыми полнометражными фильмами по вселенной Дж.Р.Р.Толкина. Первый будет называться "Охота на Голлума" и станет приквелом к картине "Братство кольца". История в фильме будет рассказана от имени Голлума, а режиссером проекта назначен актер Энди Серкис, исполнитель роли Голлума в предыдущих лентах. События фильма будут происходить сразу после дня рождения Бильбо Беггинса. "Это очень напряженная история, рассказанная от имени невероятного существа", – говорит сценаристка франшизы Филиппа Бойенс. О втором фильме Бойенс предпочитает не распространятья. Ранее в этом году появились слухи, что продюсеры планируют снять историю Голлума в двух частях, но Бойенс говорит, что оба фильма будут самостоятельными проектами, не связанными друг с другом. Правда, в обоих появятся многие любимые фанатами персонажи франшизы. Среди которых волшебник Гендальф в исполнении Иэна МакКеллена. По словам Бойенс, журналисты неправильно поняли актера, который рассказывал в интервью, что планирует сниматься в двух новых частях франшизы, и решили, что обе части будут связаны между собой.

Даты премьер новых игровых фильмов франшизы пока неизвестны. Пока же фанаты ждут 13 декабря 2024 года, когда на экраны должен выйти первый полнометражный аниме фильм по вселенной "Властелина колец" с подзаголовком "Война рохиррим". Фильм расскажет историю короля Рохана Хельма Молоторукого. Бойенс выступает сценаристкой и продюсером проекта. А в режиссерском кресле японский аниматор Кэндзи Камияма. Бойенс обещает, что если фильм понравится фанатам франшизы, авторы серии готовы продолжить работу в аниме-формате.