Две "Эмми" для Netflix: "Корона" – лучшая драма, "Гамбит королевы" – лучший мини-сериал

В Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония награждения главной американской телевизионной премией "Эмми". Ведущим церемонии был комик Седрик Кайлс (Седрик "Развлекатель").

Две главные премии получила продукция компании потокового телевидения Netflix. Приз за лучший драматический сериал достался сериалу "Корона", а приз за лучший мини-сериал – "Гамбиту королевы". Сериал "Тед Лассо" производства Apple TV выиграл в номинации лучшего комедийного сериала.

Сериал "Корона" стал лидером по количеству номинаций, на которые он претендовал (24). Победителем он был признан в номинациях за лучшего драматического актера (Джош О'Коннор), лучшего драматического актера второго плана (Тобайас Мензис), лучшую драматическую актрису (Оливия Колман), лучшую драматическую актрису второго плана (Джиллиан Андерсон), лучший драматический сценарий (Питер Морган), лучшую драматическую режиссуру (Джессика Хоббс), лучшую приглашенную драматическую актрису (Клэр Фой).

Лучшим комедийным актером признан Джейсон Судейкис, лучшим комедийным актером второго плана – Бретт Голдстин (оба – "Тед Лассо"), лучшей комедийной актрисой – Джин Смарт ("Хитрости"), лучшей комедийной актрисой второго плана – Ханна Уиддингем ("Тед Лассо").

Лучший актер в мини-сериале – Юэн Макгрегор ("Холстон"), лучший актер второго плана в мини-сериале - Эван Питерс, лучшая актриса в мини-сериале – Кейт Уинслет, лучшая актриса второго плана в мини-сериале – Джулианна Николсон (все трое - "Мейр из Исттауна").