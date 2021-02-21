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NEWSru.co.il :: Досуг21 февраля 2021 г., 19:11

"Заповедник 158": Рвем отношения с Европой. Лукашенко о власти. "Умный город" против граждан. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 158": Рвем отношения с Европой. Лукашенко о власти. "Умный город" против граждан. Мультсатира

В воскресенье, 21 февраля, проект "Заповедник" представил новую, 158-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Как Кремль Лаврову не дал порвать с Европой.
2. Лукашенко поет о протестах и Конституции.
3. Сюжет об "Умном городе" и о том, как его можно использовать в интересах действующей власти.

Инфоповоды:
– Сергей Лавров заявил, что Россия готова к полному разрыву отношений с Европой. Дмитрий Песков заявил, что СМИ исказили слова Лаврова и что Россия не хочет разрыва отношений с ЕС.
– В Минске прошло Всебелорусское собрание, на котором выступил Лукашенко. Он пообещал изменения в Конституции, но не раньше 22-го года. В этой же речи он призвал всех отказаться от айфонов и "переходить на кнопочные телефоны".
– По сообщениям СМИ московские силовики при розыске и задержании протестующих активно используют систему "Умный город". Эта система включает в себя данные с 200 тысяч камер города Москвы, которые стекаются в единый центр обработки информации.
– Явлинский продолжает критиковать Навального, очевидно, с прицелом на предстоящие Думские выборы.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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