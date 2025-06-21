Умерла актриса Валентина Талызина

Актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, сообщает РИА Новости.

"Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной", – говорится в заявлении театра, где служила актриса.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1958 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), мастерскую Николая Петрова. С 1958 года – актриса Государственного академического театра имени Моссовета.

В кино дебютировала в 1963 году в роли Инны в детективе "Человек, который сомневается". Всего актриса сыграла свыше 130 киноролей. В 1985 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Также награждена орденами Почета (2005), Дружбы (2010), "За заслуги перед Отечеством IV степени (2017).