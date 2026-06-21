Умер автор сериалов "Друзья" и "Теория большого взрыва" Джеймс Берроуз

Американский режиссер Джеймс Берроуз, стоявший за созданием и развитием многих культовых ситкомов, умер в возрасте 85 лет. О его смерти сообщила семья.

За более чем 50 лет работы Берроуз стал одной из ключевых фигур американского телевидения. Он получил 11 премий "Эмми", помог запустить десятки успешных проектов и считался одним из лучших режиссеров комедийного жанра.

Широкую известность Берроуз получил благодаря работе над сериалами "Такси", "Чирс", "Друзья" и "Уилл и Грейс". Последний он снимал на протяжении всего периода существования шоу – с 1998 по 2020 год. Также в его послужном списке значатся "Фрейзер", "Теория большого взрыва", "Два с половиной человека", "Третья планета от Солнца" и многие другие популярные проекты.

Коллеги неоднократно отмечали талант Берроуза в работе с актерами. Он помог раскрыться многим будущим звездам телевидения и заслужил репутацию режиссера, способного превратить перспективный проект в хит.

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон написала на своей странице в социальной сети Facebook: "Для меня он был отцовской фигурой. Он всегда интересовался, как у меня дела. Переживал за меня, радовался моим успехам, учил, направлял и поддерживал в самые тяжелые и самые счастливые моменты жизни. Он баловал нас без меры."

Берроуз родился в Лос-Анджелесе в семье драматурга и режиссера Эйба Берроуза. После учебы в колледже Оберлин и Йельской школе драмы он начал карьеру в театре, а затем перешел на телевидение, где добился наибольших успехов.

За свою карьеру режиссер работал более чем над 100 сериалами, установил рекорд по количеству номинаций на премию Гильдии режиссеров Америки и пять раз становился ее лауреатом. В 2014 году он получил награду за жизненные достижения от Гильдии режиссеров Америки.

У Берроуза остались жена Дебби Истон и трое детей.