Иегуда Поликер впервые выступит в городе, откуда его родители были отправлены в концлагерь

Израильский музыкант Иегуда Поликер объявил о том, что 19 ноября 2025 года даст концерт в греческом городе Салоники. Именно там жили его родители и именно оттуда они были изгнаны в годы Холокоста и отправлены в концентрационный лагерь.

Шоу артиста будет приурочено к 40-летию "עיניים שלי" ("Мои глаза"), его первого сольного альбома, вышедшего в 1985 году и почти полностью состоявшего из переводов греческих песен на иврит. Пластинка стала чрезвычайно популярна, утвердила Поликера в статусе соло-звезды (после успеха с рок-группой Benzin) и способствовала возрождению интереса к греческой музыке в Израиле.

Холокост – одна из сквозных тем творчества музыканта: его самый знаменитый альбом, "אפר ואבק" ("Прах и пыль", 1988), был посвящён в том числе рефлексии потомков выживших в Шоа на тему истории их семьи и их положения в израильском обществе.

Отец и мать Иегуды Поликера – греческие евреи, пережившие опыт концлагеря; он появился на свет в Кирьян-Хаиме в 1950 году под именем Леонидас Поликарис. Как рассказал 75-летний музыкант в комментарии дляYnet, он несколько раз бывал в Салониках, изучая историю своей семьи – однако ещё ни разу не выступал в городе, откуда происходили его родители.

Поликер также признался, что не задумывал "עיניים שלי" как сольный альбом – и исполнил песни самостоятельно только после того, как от этой идеи вежливо отказались музыканты, которым предлагали принять участие в записи пластинки: в том числе, Арик Айнштейн, Иегудит Равиц и Гиди Гов.