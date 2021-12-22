Мясо для Тигра: новогодние рецепты от шеф повара "Шефа Теамим" Александра Шмакова

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Чем ближе Новый Год, тем сильней приятное волнение. Где отмечать? Кого приглашать? Что приготовить? Говорят, 2022 год Тигра лучше всего встречать мясными блюдами, чтобы Тигр был доволен и отсыпал нам в следующем году побольше радостных событий, достатка и приятных встреч.

Отлично, магазины "Шефа Теамим" как раз широко известны своими низкими ценами на мясо и птицу, а наш шеф-повар Александр Шмаков - знаменитый спец по мясным блюдам. Поэтому с вопросом, что бы такого вкусного подать к новогоднему столу мы обратились именно к нему, и он поделился с вами вкусными рецептами двух мясных горячих и одной рыбной закуски.

Английский ростбиф

Ростбиф – классическое английское праздничное блюдо, которое представляет собою запеченный в специях и травах большой сочный кусок говядины, который тоненько режут и подают с различными гарнирами. Для ростбифа важно выбрать правильную часть говядины – мясистую, без жил или большого количества пленок, не сухую, но и не слишком жирную. Идеально подойдет антрекот, который перед праздниками вы можете купить в наших магазинах со скидкой – за 79.90 ш/ 1 кг*. Чтобы получился прям именно английский ростбиф, а не что-то другое, кусок мяса должен быть довольно большой. В Сашином рецепте фигурирует 3х-килограммовый антрекот. Можно запечь и килограмма полтора мяса, убавив время приготовления.

Ингредиенты

Антрекот - 3 кг

Лук репчатый – 2 шт.

Дижонская горчица - 4 ст. л.

Чеснок - 5 зубчиков

Розмарин - пара веточек

Паприка копчёная - 3 ст. л.

Масло оливковое - 5 ст. л.

Соль крупная - 2 ст. л.

Перец чёрный – ½ ст. л.



Приготовление

Нагреть духовку до 220 градусов.

Соль и специи смешать. Чеснок и Розмарин мелко нарезать и добавить в специи.

Обильно смазать антрекот со всех сторон смесью приправ.

Выстелить противень бумагой для выпечки.

На бумагу выкладываем лук нарезанный крупными кольцами так, чтобы закрыть все дно под антрекотом.

На подушку из лука выкладываем антрекот и отправляем в раскаленную духовку на 10 мин, чтобы схватилась корочка. Ростбиф поменьше вместо этого можно просто обжарить со всех сторон на сковороде. Корочка не даст соку вытекать. При такой технологии приготовления можно не использовать фольгу.

После уменьшаем температуру до 175 градусов и продолжаем запекать ещё 90 мин. Расчет времени приготовление в классическом рецепте: 30-40 мин при 160 градусах на 1 кг. мяса. При таком подходе ростбиф получится слегка розоватым в самой сердцевине. Если вы хотите прожарки medium или medium rare – увеличивайте время, уменьшайте температуру.

Вынимаем мясо из духовки и даём ему 10-15 мин. "отдохнуть".

Подаем на красивом блюде цельным куском, тоненько режем при необходимости подать на тарелку.

Шведский гравлакс

"Гравлакс" буквально означает "похороненный в соли". Не пугайтесь! Так шведы в Средние века сохраняли свой улов. Обсыпали лосось солью и закапывали, чтобы он хранился до самой зимы. Таким образом способ хранения стал способом приготовления – просоленный лосось не нужно ни варить, ни жарить, он вкусен и уже готов к употреблению. Зимой такой лосось подавали к праздничному столу.

Ингредиенты

Филе лосося - 1 кг

Соль крупная – ½ стакана

Сахар – ½ стакана

Перец черный молотый – ½ ст. л.

Укроп – 1 пучок

Бренди - 50 мл.



Приготовление

В бренди засыпаем соль, сахар и перец.

Мелко рубим укроп.

Филе лосося выкладываем в судок или форму кожей вниз, а сверху поливаем смесью специй и бренди. После щедро засыпаем укропом.

Очень плотно обматываем лосось пищевой плёнкой и ставим в холодильник на 24 часа.

После промываем рыбу проточной водой и даем ей обсохнуть.

Берем острый нож и режем на тоненькие кусочки.

Для этой холодной закуски, которую можно класть на бутерброды с маслом, подавать к блинчикам, салатам или соло, подойдет соус из смешанных в равных частях майонеза, лимонного сока и дижонской горчицы.

Украсить гравлакс можно веточками укропа, листочками мяты и нарезанным тонкими кольцами фиолетовым луком.

Ножки гусиные конфи с соусом "лесные ягоды" и помидорами шери.

Огромная целая птица, утка, гусь или индейка – классика праздничного стола, которая готовится полдня. Рецептов ее приготовления можно найти огромное множество. Мы предлагаем вам приготовить более быстрый и не менее вкусный вариант: гусиные ножки конфи во избежание конкуренции за столом за самую вкусную часть птицы. С этим рецептом вы управитесь за час – полтора.

Главный ингредиент – гусиные ножки - вы можете приобрести по привлекательной цене 37.90 ш/ 1 кг* в любом из наших филиалов.

Для соуса:

Стакан ягод (можно свежемороженых)

Стакан апельсинового сока

Корень имбиря – 30 гр.

Соль – по вкусу

Коричневый сахар – по вкусу

Перец чили свежий – половина стручка.



Приготовление

Разогреваем духовку до 250 градусов.

Ножки размораживает, моем, делаем надрезы на шкурке и чуть глубже в форме квадратов.

На протвень кладем бумагу для выпечки. На бумагу выкладываем ножки, посылаем солью и перцем. Зубчики чеснока не очищаем, укладываем вокруг ножек. Сверху на ножки кладем веточки розмарина, тимьяна, лавровый лист, кружочки апельсина.

Отправляем в духовку на 15 мин, потом снижаем температуру до 120 гр и оставляем на 1,5 или 2 часа. Время запекания зависит от размера ножек. Каждые пол часа нужно поливать их вытопившимся жиром, чтобы не засохли. За 15 мин. до готовности, выкладываем рядом с ножками помидоры черри.

Соус:

В кастрюлю высыпаем стакан свежих или свежемороженых лесных ягод, также отличноподойдет черная смородина, очищенный имбирь, щепотку соли и перец чили. Заливаем апельсиновый сок.

Варим все на маленьком огне 20 мин, в конце добавляем щепотку сахара и варим еще 10 мин. Соус должен слегка загустеть.

Когда ножки готовы и разложены по тарелкам, поливаем их сверху ягодным соусом и украшаем запеченными помидорами черри и подсохшими в духовку кружочками апельсина.



Приятного аппетита!

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