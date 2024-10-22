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ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по складам с оружием "Хизбаллы" в Дахии

время публикации: 22 октября 2024 г., 20:50 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 20:55
Удары ВВС ЦАХАЛа по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в течение дня самолеты военно-воздушных сил, опираясь на данные разведки, атаковал склады с оружием "Хизбаллы" в бейрутском районе Дахия. Перед атакой были приняты меры для минимизации ущерба для гражданских лиц.

Кроме того, на юге Ливана продолжается наземная операция. Силами 188-й бригады были обнаружены склады с оружием и строения, использовавшиеся боевиками "Хизбаллы" в военных целях. Для уничтожения части объектов террористической инфраструктуры были задействованы ВВС.

Кроме того, бойцами ЦАХАЛа были обнаружены несколько туннельных шахт, одна из которых использовалась в качестве оперативного штаба террористов.

Удары по складам "Хизбаллы" в Дахии

Удары по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

Культура
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