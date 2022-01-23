"Палестинская" топ-модель Белла Хадид призналась, что страдала от алкогольной зависимости

25-летняя американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид в интервью журналу InStyle рассказала, что у нее был период, когда она много пила алкоголь и "не контролировала себя".

Белла Хадид. Фотогалерея

Белла Хадид входит в число самых популярных моделей в мире, в социальных сетях ее читают около 50 миллионов человек. В конце прошлого года она рассказала читателям о своих проблемах психического характера, упоминая в частности депрессии. На этот раз, отвечая на вопросы InStyle, Белла призналась, что у нее был период алкогольной зависимости. При этом она утверждает, что уже полгода почти не пьет алкоголь.

Осенью Белла Хадид стала соучредителем и партнером Kin Euphorics – компании, производящей безакогольный напитки.

Белла Хадид, как и ее старшая сестра Джиджи, на сегодняшний день является одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в США и в мире. Белла и Джиджи родились и выросли в Калифорнии. Их отец – бизнесмен Мухаммад Хадид родом из Рамаллы (а его предки родом из Назарета), мать Йоланда Фостер – голландка, ставшая актрисой и моделью в США. Йоланда давно развелась с Мухаммадом и вышла замуж за музыкального продюсера еврейского происхождения Дэвида Фостера, который фактически стал отцом для Елены (Джиджи), Анвара и Беллы Хадид (при этом он вырастил и пять родных дочерей). Обычно Белла и Джиджи не говорят о своем "палестинском" происхождении, но тег #FreePalestine часто можно встретить в их публикациях в соцсетях.