"Троица" Рублева выставлена в Троице-Сергиевой Лавре – в витрине без климатического контроля

В Троице-Сергиевой Лавре накануне отмечаемого 23 июня православной Троицы была выставлена написанная в XV веке икона Андрея Рублева "Троица", считающаяся одной из вершин древнерусского искусства. Как отмечает BBC, ветхая икона помещена в витрину без климатического контроля. Это представляет угрозу ее существованию.

Согласно источникам телеканала, витрина с климат-контролем для постоянно хранения иконы уже доставлена из Германии, однако на данном этапе неизвестно, когда "Троица" будет в нее помещена. Изготовление такого киота, с поддержкой режима температуры и влажности, было условием перемещения иконы в Лавру.

Напомним: в мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился передать "Троицу" православной церкви, несмотря на то, что эксперты Третьяковской галереи настаивали на музейном хранении, отмечая ветхость памятника культуры.

На прошлую Троицу икона была выставлена в Храме Христа-Спасителя, где также не было надлежащих условий хранения. После этого реставраторы выявили на ней более 80 новых существенных изменений (нарушение красочного слоя, отставание поволоки и левкаса), трещина с разрывом грунта по стыку I и II доски увеличилась почти на 1 мм в ширину.