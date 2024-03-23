Антон Долин о фильмах последнего года и Израиле. Интервью

Гостем программы "Непечатное" (NEWSru) стал журналист, кинокритик и кинообозреватель Антон Долин – гражданин России и Израиля, живущий с 2022 года в Риге. Передача была записана в Израиле. Беседовала Алина Ребель.

Долин называет себя беглецом – не эмигрантом, не релокантом и, ни в коем случае, не беженцем. "Я беглец, я убежал от угрозы", – говорит он. И далее: "У меня нет никакого гнезда, это убежище". Он воздерживается от критики российских коллег, но считал бы бесчестием "сохранить работу, статус и дом в обмен на молчание".

Гражданство Израиля Антон Долин получил недавно. "Я еще не выбрал Израиль центром своей жизни", – признает он.

Антон Долин многократно бывал и выступал в Израиле. Об израильской публике говорит так: "Теплая, родная, находишь общий язык до того, как первое слово сказал".

Недавно он вновь побывал в Израиле – впервые после трагических событий 7 октября – и увидел, насколько Израиль изменился: "В заложниках вся страна". Антон поддерживает Израиль и сожалеет об отсутствии фильмов, которые бы отражали боль и дух Израиля в нынешнем противостоянии террору. "Если ты не участвуешь в информационной войне, ты проиграл все остальные войны", – считает он.

Разговор с Долиным был посвящен, прежде всего, кино – фильмам, представленным на прошедшем недавно Берлинском кинофестивале, фильмам, номинированным на "Оскар" и получившим награды киноакадемии, фильмам, которые следует ожидать в этом и следующем году.

"Люди, идущие в кино, делятся на две большие группы – те, кто идут в кино, чтобы увидеть то, что они хотят, и тех, кто идет в кино, чтобы увидеть то, что еще не видели", – говорит Долин. Себя он относит ко второй категории.