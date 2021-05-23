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NEWSru.co.il :: Досуг23 мая 2021 г., 20:11

"Заповедник 171": Ближневосточная сказка. Охота на Медведчука. Кремлевские чудеса. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 171": Ближневосточная сказка. Охота на Медведчука. Кремлевские чудеса. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 171-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Сюжет о противостоянии между Израилем и Палестиной.
2. Телепередача о том, как правильно охотиться на Медведчука.
3. Сказка о кремлевских чародеях и их чудесных законопроектах.

Инфоповоды:
– Очередной виток израильско-палестинского противостояния. ХАМАС продолжает обстрелы территории Израиля. Израильские силы в ответ наносят удары по сектору Газа.
– Путин заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной происходит "в непосредственной близости от наших границ".
– Эрдоган призвал ООН "преподать урок Израилю".
– Печерский районный суд Киева отправил "кума Путина" Медведчука под домашний арест по обвинению в госизмене.
– Правительство установило запрет на вывоз гречки из России.
– МИД утвердил давно анонсированный список "враждебных стран". Он состоит из двух позиций – США и Чехия.
– Министр иностранных дел России Лавров и госсекретарь США Блинкен провели встречу в Рейкьявике.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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