Проект "Заповедник" представил новую, 171-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Сюжет о противостоянии между Израилем и Палестиной.

2. Телепередача о том, как правильно охотиться на Медведчука.

3. Сказка о кремлевских чародеях и их чудесных законопроектах.



Инфоповоды:

– Очередной виток израильско-палестинского противостояния. ХАМАС продолжает обстрелы территории Израиля. Израильские силы в ответ наносят удары по сектору Газа.

– Путин заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной происходит "в непосредственной близости от наших границ".

– Эрдоган призвал ООН "преподать урок Израилю".

– Печерский районный суд Киева отправил "кума Путина" Медведчука под домашний арест по обвинению в госизмене.

– Правительство установило запрет на вывоз гречки из России.

– МИД утвердил давно анонсированный список "враждебных стран". Он состоит из двух позиций – США и Чехия.

– Министр иностранных дел России Лавров и госсекретарь США Блинкен провели встречу в Рейкьявике.



Все выпуски "Заповедника" (DW)