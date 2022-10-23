"Заповедник 236": Мобилизационные облавы. Дроны для Путина. Маск отключает интернет. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 236-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.
В этом выпуске:
1. Охотничий сезон на мобилизованных.
2. Урфин-Путин кидает солдат в топку.
3. Кинохиты и новинки политических трендов осени 2022.
4. Байден, Шольц, Трасс, Хаменеи, Лукашенко, Си и переговоры за педалями пивомобиля.
5. Песня валькирий о небесном селфи для поклонников творчества Вагнера.
6. Эпизод из "12 стульев" о ловком разводе Остапа Переибрагимыча на полтора миллиарда долларов.
Инфоповоды:
– Мобилизация в России и облавы на улицах российских городов.
– Мэр Москвы заявил о завершении частичной мобилизации в Москве, однако, как отмечают правозащитники, никаких правовых последствий это заявление не повлекло.
– Песков призвал мужчин не бояться облав и смело ходить по Москве, а в случае неправильных действий со стороны работников военкомата обращаться в Генпрокуратуру.
– Медведев назвал "опрометчивым" решение Израиля поставлять оружие Украине и пригрозил ему "разрушением межгосударственных отношений".
– По сообщениям СМИ, Россия продолжает закупать у Ирана дроны-беспилотники.
– Слухи о возможной отставке Шойгу не утихают.
– КНДР провел очередной запуск ракеты.
– Илон Маск заявил о том, что прекращает финансирование работы "Старлинка" в Украине. После чего написал "Черт с ним!" и заявил, что SpaceX продолжит работу в Украине.
– В Иране продолжаются протесты.
– Канцлер Германии Шольц заявил о намерении расширить Евросоюз до 36 стран.
– Си Цзиньпин переизбран Генсеком КПК на третий срок.
– Вика Цыганова выпустила клин "Вагнер", посвященный ЧВК.
– По сообщениям СМИ, Кремль не оставляет надежд втянуть Беларусь в прямое участие в военных действиях.
– На совещании в Минске Лукашенко заявил, что "мы уже там участвуем, но никуда не посылаем наших военных и никого не убиваем".
Все выпуски "Заповедника" (DW)