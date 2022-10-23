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    Досуг

    "Заповедник 236": Мобилизационные облавы. Дроны для Путина. Маск отключает интернет. Мультсатира

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    Проект "Заповедник"

    Проект "Заповедник" представил новую, 236-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

    В этом выпуске:
    1. Охотничий сезон на мобилизованных.

    2. Урфин-Путин кидает солдат в топку.

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    3. Кинохиты и новинки политических трендов осени 2022.

    4. Байден, Шольц, Трасс, Хаменеи, Лукашенко, Си и переговоры за педалями пивомобиля.

    5. Песня валькирий о небесном селфи для поклонников творчества Вагнера.

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    6. Эпизод из "12 стульев" о ловком разводе Остапа Переибрагимыча на полтора миллиарда долларов.

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    Инфоповоды:

    – Мобилизация в России и облавы на улицах российских городов.

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    – Мэр Москвы заявил о завершении частичной мобилизации в Москве, однако, как отмечают правозащитники, никаких правовых последствий это заявление не повлекло.

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    – Песков призвал мужчин не бояться облав и смело ходить по Москве, а в случае неправильных действий со стороны работников военкомата обращаться в Генпрокуратуру.

    – Медведев назвал "опрометчивым" решение Израиля поставлять оружие Украине и пригрозил ему "разрушением межгосударственных отношений".

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    – По сообщениям СМИ, Россия продолжает закупать у Ирана дроны-беспилотники.

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    – Слухи о возможной отставке Шойгу не утихают.

    – КНДР провел очередной запуск ракеты.

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    – Илон Маск заявил о том, что прекращает финансирование работы "Старлинка" в Украине. После чего написал "Черт с ним!" и заявил, что SpaceX продолжит работу в Украине.

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    – В Иране продолжаются протесты.

    – Канцлер Германии Шольц заявил о намерении расширить Евросоюз до 36 стран.

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    – Си Цзиньпин переизбран Генсеком КПК на третий срок.

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    – Вика Цыганова выпустила клин "Вагнер", посвященный ЧВК.

    – По сообщениям СМИ, Кремль не оставляет надежд втянуть Беларусь в прямое участие в военных действиях.

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    – На совещании в Минске Лукашенко заявил, что "мы уже там участвуем, но никуда не посылаем наших военных и никого не убиваем".

    Все выпуски "Заповедника" (DW)

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