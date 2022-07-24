"Заповедник 227": Собянинский полк. Зимец близко. Доносы на нацпредателей. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 227-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.
В этом выпуске:
1. Геопередизайнер раздает паспорта и ровняет с землей ландшафт.
2. Дискуссия о том, как охранять Европу от короля Ночи, но так, чтобы его не обидеть.
3. Пацаны идут к успеху в БРИКС.
4. Почва для работы воображения – импортозамещение.
5. Муха стала жертвой доноса.
Инфоповоды:
– По сообщениям СМИ, в ряде российских регионов формируются отдельные подразделения контрактников для участия в военных действиях. Есть такое подразделение и в Москве – "собянинский полк", финансируемый из городского бюджета.
– Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России, который из-за "половинчатости" предлагаемых мер называют "шестым с половиной".
– ЕС вывела российскую сельхозпродукцию из-под действия санкций.
– Газпром остановил "Северный поток" на профилактику и разослал своим потребителям в Европе уведомление, что не может восстановить поставки в полном объеме в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
– Венгрия объявила ЧП и ввела запрет на экспорт дров.
– Встреча Путина, Эрдогана и Раиси в Тегеране.
– Иран подал заявку на вступление в БРИКС. Ранее сообщалось о том, что желание вступить в БРИКС изъявляли Аргентина, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
– Тихонова, которую называют дочкой Путина, возглавила совет РСПП по импортозамещению.
– В Минпромторге РФ заявили о вреде белой офисной бумаги для здоровья.
– Представители российского бизнеса попросили разрешения уменьшить размеры этикеток на товарах, чтобы сэкономить на бумаге и чернилах.
– В сети "М-Видео" началась торговля подержанными айфонами
– Медведев пригрозил "судным днем" "экзальтированным кровавым клоунам" из Киева.
– Яшин арестован по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он был задержан за "неповиновение сотрудникам полиции и изменение траектории движения".
Все выпуски "Заповедника" (DW)