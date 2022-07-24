"Заповедник 227": Собянинский полк. Зимец близко. Доносы на нацпредателей. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 227-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:

1. Геопередизайнер раздает паспорта и ровняет с землей ландшафт.

2. Дискуссия о том, как охранять Европу от короля Ночи, но так, чтобы его не обидеть.

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3. Пацаны идут к успеху в БРИКС.

4. Почва для работы воображения – импортозамещение.

5. Муха стала жертвой доноса.

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Инфоповоды:

– По сообщениям СМИ, в ряде российских регионов формируются отдельные подразделения контрактников для участия в военных действиях. Есть такое подразделение и в Москве – "собянинский полк", финансируемый из городского бюджета.

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– Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России, который из-за "половинчатости" предлагаемых мер называют "шестым с половиной".

– ЕС вывела российскую сельхозпродукцию из-под действия санкций.

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– Газпром остановил "Северный поток" на профилактику и разослал своим потребителям в Европе уведомление, что не может восстановить поставки в полном объеме в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

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– Венгрия объявила ЧП и ввела запрет на экспорт дров.

– Встреча Путина, Эрдогана и Раиси в Тегеране.

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– Иран подал заявку на вступление в БРИКС. Ранее сообщалось о том, что желание вступить в БРИКС изъявляли Аргентина, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

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– Тихонова, которую называют дочкой Путина, возглавила совет РСПП по импортозамещению.

– В Минпромторге РФ заявили о вреде белой офисной бумаги для здоровья.

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– Представители российского бизнеса попросили разрешения уменьшить размеры этикеток на товарах, чтобы сэкономить на бумаге и чернилах.

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– В сети "М-Видео" началась торговля подержанными айфонами

– Медведев пригрозил "судным днем" "экзальтированным кровавым клоунам" из Киева.

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– Яшин арестован по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Он был задержан за "неповиновение сотрудникам полиции и изменение траектории движения".

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Все выпуски "Заповедника" (DW)