Искусство играть свою жизнь. Интервью с Тамарой Клейнгон

Гостьей канала "Непечатное" (Newsru) стала израильская актриса Тамара Клейнгон, одна из основательниц студии "Ципорела". Беседовала Татьяна Савина.

В интервью Тамара рассказывает о том, как ее семейная и личная трагедия – самоубийство мамы – стала основой для театральной постановки, и как это помогло ей самой и другим, пережившим потерю близких.

Путь актрисы из семьи репатриантов в Израиле, как правило, непрост. Клейнгон приходилось играть "русских" проституток, потом "русских" врачей и военнослужащих, потом героинь, чье происхождение становилось как бы неважным, куда важнее было то, чем они занимаются в жизни. Потом Тамара стала сама себе писать роли. И роли стали помогать ей и ее коллегам строить свою жизнь.

Тамара Клейнгон не считает оправданным отношение к Израилю как к "культурной провинции". В скором времени она планирует участие в съемках фильма по ее собственному сценарию, в котором она сыграет главную роль. Картина будет посвящена ее отношениям с отцом.

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