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DocAviv 2022: первая публикация интервью Эйхмана и украинское документальное кино

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Кадр из фильма
Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля DocAviv 2022 Кадр из фильма
Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля DocAviv 2022 Кадр из фильма
Фото предоставлено пресс-службой кинофестиваля DocAviv 2022

С 26 мая по 5 июня в Тель-Авиве будет проходить 24-й израильский фестиваль документального кино DocAviv. В этом году показы будут как в "Синематеке", так и онлайн.

В рамках фестиваля будут представлены 120 израильских и зарубежных документальных фильмов. Израильский фильм-победитель получит денежный приз в размере 70 тысяч шекелей, а также 100 тысяч шекелей на продвижение фильма перед его выдвижением на премию "Оскар".

В конкурс израильского документального кино в этом году были отобраны 13 картин. Одна из них откроет фестиваль - это фильм под названием "Исповедь дьявола: потерянные записи Эйхмана". В этом фильме можно будет услышать записи разговоров Эйхмана с голландским журналистом и сторонником нацистов Уиллемом Сассеном. Записи были сделаны за несколько лет до того, как Эйхмана вывезли из Аргентины в Израиль. Ранее эти беседы, в ходе которых Эйхман хвастается своей ролью в исполнении "окончательного решения еврейского вопроса", никогда не публиковались.

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В международном конкурсе примут участие 12 картин. В том числе украинский фильм "Хрупкая память", в основу которого лег фотоархив легендарного украинского кинооператора Леонида Бурлака, снимавшего такие фильмы как "Место встречи изменить нельзя".

Также в основном конкурсе фильм "Навальный" канадца Дэниела Роэра, описывающий покушение на оппозиционера и охватывающий события в период с лета 2020 по январь 2021 года.

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Неудивительно, что в этом году на фестивале представлено много фильмов, так или иначе касающихся Украины. Это фильм "Окопы" французского режиссера Лупа Бюро о войне на востоке Украины, украинский фильм про детей Донбасса "Дом из скалок", а также фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Господин Ландсбергис", рассказывающий об отделении Литвы от Советского Союза.

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