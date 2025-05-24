Фильм "Однажды в Газе" получил приз Каннского кинофестиваля

Картина "Однажды в Газе" братьев Нассеров получила приз за лучшую режиссуру в программе Каннского кинофестиваля "Особый взгляд". Араб и Тарзан Нассеры родились в Газе, живут в Омане. Их фильм "Газа, любовь моя" участвовал в 2020 году в программе Венецианского кинофестиваля "Горизонты" и был тепло встречен критиками. В этом году премьера нового фильма Нассеров прошла в рамках программы "Особый взгляд" – второй по значимости программы Каннского кинофестиваля, кроме основного конкурса.

Главные герои "Однажды в Газе" – друзья Осама и Яхья, которые под прикрытием фалафельной торгуют наркотиками. Когда Осама отказывается передавать другому наркоторговцу (по совместительству полицейский ХАМАСа) списки клиентов, тот ему этого не простит. Спустя несколько лет после убийства друга, свидетелем которого он стал, Яхья неожиданно получает предложение сниматься в роли борца палестинского сопротивления в "первом фильме про Газу". Примерив на себя роль героя, Яхья решает отомстить за смерть друга.

Нелепые сценарные ходы, слабая игра актеров, постоянный рефрен про ненависть к Израилю. Новый фильм Нассеров был встречен на фестивале предсказуемой овацией, хотя он оказался самым слабым из 1500 лент, участвовавших в Каннах в этом году. Овацией, конечно, было встречено и и выступление режиссеров, которые говорили про геноцид в Газе. Вероятно, и приз "Однажны в Газе" получил не по эстетическим, а по политическим причинам.

Главный приз секции "Особый взгляд" получила чилийская лента "Таинственный взгляд фламинго" Диего Сеспедеса. Действие фильма развивается в 80-е годы прошлого столетия в шахтерском городке, где начинается эпидемия ВИЧ. Интересно, что это уже второй фильм в Каннской программе, посвященный этой, казалось бы, подзабытой напасти – новая лента победительницы Канн 2021 года Жюлии Дюкорно "Альфа" тоже об этом.

Актёрские призы достались британцу Фрэнку Диллэйну ("Сорванец") и Клео Диара ("Я отдыхаю только в шторм"). Приз за сценарий получил автор фильма "Седло" Гарри Лайтон, в котором Александр Скарсгард сыграл байкера со склонностью к БДСМ.

Приз жюри достался ленте "Поэт" колумбийского режиссера Симона Меса Сото.