"Заповедник 167": Послание Путина. Ассиметричный ответ России. Экстремистское танго. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 167-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Путин вещает со сцены в разных образах и постановках.
2. Театральный сюжет об отношениях России и остального мира.
3. Кремлевский мюзикл об ФБК.
Инфоповоды:
– 21 апреля Путин выступил с посланием к Федеральному собранию.
– Дерипаска в своем телеграмм-канале написал, что Росстат манипулирует данными и что количество бедных в стране порядка 80 миллионов. А через некоторое время он удалил свой пост.
– США ввели очередной пакет санкций в отношении России. Американским банкам запрещены операции с российским госдолгом на первичном рынке.
– 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, предъявив Москве обвинение в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице. Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.
– Макрон призвал прочертить для Москвы "красные линии", и при этом отметил, что эти линии не отменяют диалога с Россией.
– Российский МИД рекомендовал американскому послу вернуться в Вашингтон для консультаций.
– Путин по приглашению Байдена принял участие в международном онлайн-саммите по борьбе с изменением климата.
– Генпрокуратура подала иск о признании ФБК экстремистской организацией.
– 21 апреля в России прошла несогласованная акция в поддержку Навального.
– ФСБ России и КГБ Беларуси заявили о задержании заговорщиков, якобы планировавших устроить военный переворот в Беларуси и убить Лукашенко и его сыновей.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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