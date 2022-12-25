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    Досуг

    "Заповедник 245": Путин против света. В поисках санкций, СССР и Санта-Клауса. Мультсатира

    время публикации: | последнее обновление:
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    Проект "Заповедник"

    Проект "Заповедник" представил новую, 245-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

    В этом выпуске:
    Путин разрушает Украину и Россию.

    Лукашенко уворачивается от Советского Союза.

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    Евросоюз готовит новые санкции.

    Китай и Турция угрожают подарками.

    Инфоповоды:
    – Российская армия продолжает попытки уничтожить энергосистему Украины.
    – ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ. Из предварительно согласованного списка по просьбе Франции, Германии и некоторых других стран были исключены санкции против экспорта удобрений. А Венгрия потребовала удалить из списка физических лиц под санкциями нескольких министров российского правительства.
    – Путин отменил свою ежегодную большую пресс-конференцию.
    – Слухи об увеличении срока службы для призывников до двух лет.
    – Financial Times пишет, что Греф и Набиуллина примерно за месяц до вторжения России в Украину пытались отговорить Путина от этого.
    – В Британии, в одной из деревень установили памятник Путину в виде пениса.

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    – Визит Путина в Минск.
    – Самый вероятный соперник Эрдогана на президентских выборах мэр Стамбула Имамоглу был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения.
    – Сунак приказал провести аудит военной помощи Украине.
    – По сообщениям израильских газет, Нетаньяху под давлением партнеров по коалиции согласился на возможный пересмотр закона о репатриации. Согласно этим планам "третье поколение" (внуки евреев) не смогут претендовать на гражданство страны.

    Все выпуски "Заповедника" (DW)

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