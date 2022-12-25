"Заповедник 245": Путин против света. В поисках санкций, СССР и Санта-Клауса. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 245-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.
В этом выпуске:
Путин разрушает Украину и Россию.
Лукашенко уворачивается от Советского Союза.
Евросоюз готовит новые санкции.
Китай и Турция угрожают подарками.
Инфоповоды:
– Российская армия продолжает попытки уничтожить энергосистему Украины.
– ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ. Из предварительно согласованного списка по просьбе Франции, Германии и некоторых других стран были исключены санкции против экспорта удобрений. А Венгрия потребовала удалить из списка физических лиц под санкциями нескольких министров российского правительства.
– Путин отменил свою ежегодную большую пресс-конференцию.
– Слухи об увеличении срока службы для призывников до двух лет.
– Financial Times пишет, что Греф и Набиуллина примерно за месяц до вторжения России в Украину пытались отговорить Путина от этого.
– В Британии, в одной из деревень установили памятник Путину в виде пениса.
– Визит Путина в Минск.
– Самый вероятный соперник Эрдогана на президентских выборах мэр Стамбула Имамоглу был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения.
– Сунак приказал провести аудит военной помощи Украине.
– По сообщениям израильских газет, Нетаньяху под давлением партнеров по коалиции согласился на возможный пересмотр закона о репатриации. Согласно этим планам "третье поколение" (внуки евреев) не смогут претендовать на гражданство страны.
Все выпуски "Заповедника" (DW)