"Заповедник 245": Путин против света. В поисках санкций, СССР и Санта-Клауса. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 245-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:

Путин разрушает Украину и Россию.

Лукашенко уворачивается от Советского Союза.

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Евросоюз готовит новые санкции.

Китай и Турция угрожают подарками.

Инфоповоды:

– Российская армия продолжает попытки уничтожить энергосистему Украины.

– ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ. Из предварительно согласованного списка по просьбе Франции, Германии и некоторых других стран были исключены санкции против экспорта удобрений. А Венгрия потребовала удалить из списка физических лиц под санкциями нескольких министров российского правительства.

– Путин отменил свою ежегодную большую пресс-конференцию.

– Слухи об увеличении срока службы для призывников до двух лет.

– Financial Times пишет, что Греф и Набиуллина примерно за месяц до вторжения России в Украину пытались отговорить Путина от этого.

– В Британии, в одной из деревень установили памятник Путину в виде пениса.



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– Визит Путина в Минск.

– Самый вероятный соперник Эрдогана на президентских выборах мэр Стамбула Имамоглу был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения.

– Сунак приказал провести аудит военной помощи Украине.

– По сообщениям израильских газет, Нетаньяху под давлением партнеров по коалиции согласился на возможный пересмотр закона о репатриации. Согласно этим планам "третье поколение" (внуки евреев) не смогут претендовать на гражданство страны.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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