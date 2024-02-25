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    Культура

    Берлинале подвел итоги: лучшие фильмы по мнению жюри и антиизраильская красная дорожка

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    AP Photo/Markus Schreiber     Награду за лучшую режиссуру получил режиссер Нельсон Карло де лос Сантос Ариас за картину
    AP Photo/Markus Schreiber     Победа палестинского фильма
    AP Photo/Markus Schreiber     ВСЕ ФОТО

    Это была, пожалуй, самая противоречивая церемония награждения международного кинофестиваля в Берлине с истории ее основания. Несмотря на стойкое нежелание директоров Берлинале Мариетт Риссенбек и Карло Шатриана присоединяться к стройному хору голосов, осуждающих Израиль за операцию в Газе, члены жюри и награжденные взяли реванш во время раздачи призов. Практически каждое награждение в секции Encounters сопровождалось призывами к прекращению огня в Газе, а победа палестинского фильма "Нет другой земли" в номинации "Лучший документальный фильм" дала повод и членам жюри, и создателям картины заявить свою позицию в палестино-израильском конфликте, которая радикально отличалась от призывов дирекции помнить о случившемся 7 октября, говоря о жертвах в Газе. Ранее в тот же день стало известно, что "Нет другой земли" получил награду в категории "Панорама. Документальный фильм" по итогом голосования зрителей.

    Пожалуй, слова "Cease fire" звучали на церемонии награждения Берлинале звучали чаще, чем поздравления победителей. Кинематографисты так увлеклись палестино-израильским конфликтом, что забыли упомянуть о годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, которое, по признанию многих европейских политиков, угрожает безопасности всей Европе. Еще один приз в секции Encounters получил документальный фильм Гийома Кайо и Бена Расселла "Прямое действие" о жизни активистов коммуны ZAD под Нантом, которая занимается сельским хозяйством и борется с попытками местных властей построить аэропорт и водохранилище. Участники коммуны и режиссер поднялись на сцену, накинув на плечи платок "арафатку" – символ солидарности с Палестиной.

    Главные призы в этом году тоже распределялись скорее не по выдающимся кинематографическим достоинствам или потенциальному зрительскому интересу. Например, "Золотой медведь" Берлинале получила документальная лента "Дагомея" режиссера французско-синегальского происхождения Мати Диоп, обладательницы Гран-при Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о возвращении в Бенин двадцати шести произведений искусства из коллекции дагомейских королей, которые были вывезены в Европу в XIX веке. Бенин требует реституции тысяч произведений дагомейского искусства, которые по-прежнему хранятся в европейских музеях.

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    Гран-при Берлинале достался картине южнокорейского режиссера Хона Сансу за картину "Нужды путешественника" с неизменно прекрасной Изабель Юппер в главной роли. Героиня Юппер приезжает в Южную Корею и, наслаждаясь рисовым вином, учит местных жителей французскому языку. Почему-то на английском, который ни она, ни ее ученики не знают. Получая "медведя", Сансу поблагодарил жюри за признание его работы, но добавил, что не знает, "что они нашли в этом фильме".

    Награду за лучшую режиссуру получил режиссер Нельсон Карло де лос Сантос Ариас за картину "Пепе" – историю бегемота, который принадлежал наркобарону Пабло Эскобару, рассказанную от имени этого самого бегемота. Помимо неожиданного "рассказчика", фильм интересен операторской работой и совместным производством Доминиканской республики, Намибии, Германии и Франции. Получая награду, режиссер признался, что был удивлен, когда его картина оказалась в конкурсе Берлинале и призвал к прекращению огня в Газе.

    Масштабная абсурдистская комедия "Империя" французского радикалиста Брюно Дюмона удостоилась приза жюри. Дюмон анонсировал "Империю" как пародию на "Звездные войны" и "Игру престолов", а получая своего "Медведя", включил запись на телефоне, в которой этот самый медведь как бы обращался к залу.

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    Отметило жюри и драму "Такие мелочи", в которой Киллиан Мерфи играет жителя маленького ирландского городка, решившегося выступить против системы насилия над девочками, обустроенной в местных католических монастырях. Награду Берлинале, правда, получила актриса Эмили Уотсон за роль безжалостной настоятельницы монастыря. Поднявшись на сцену, Уотсон призналась, что для нее было огромной честью наблюдать за работой Мерфи и удивилась, "как много правильно злых молодых кинематографистов" собралось в зале. Приз за лучшую мужскую роль получил американский актер Себастиян Стэн, сыгравший главную роль в психологическом триллере "Другой мужчина".

    Удостоился награды Берлинале и сценарист и режиссер, пожалуй, самой глубокой и самой искренней ленты конкурса – "Умирание". Маттиас Гласнер получил "Серебряного медведя" за лучший сценарий, конечно, более чем справедливо, поскольку историю "Умирания" режиссер, как он сам признался, писал о собственных размышлениях и переживаниях о семье и трудных взаимоотношениях со счастьем и болью. "Слушай свое сердце", – сказала мне как-то моя пятилетняя дочь, когда я лежал совершенно сам не свой на диване", – говорил Гласнер, получая награду, видимо, реагируя и на бурные политические выступления коллег, и на заслуженную награду. В его трехчасовой ленте "Умирание" нет ни модной повестки, ни кинематографических экспериментов. "Умирание" – это торжество искусства как экзистенциального размышления. Осмысления самых сложных для кинематографического воплощения явлений, с которыми сталкивается человек: любовь и не-любовь, одиночество, материнство, творчество, отчаяние и, в конце концов, право выбора умереть.

    Автор: Алина Ребель, корреспондент NEWSru.co.il

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