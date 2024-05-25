"Анора" Шона Бейкера получила Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля

Картина Шона Бейкера "Анора", которая лидировала в рейтингах кинокритиков, завоевала Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2024 года. ​​

Другие награды распределились так.

Гран-при: "Всё, что мы представляем как свет" режиссера Паял Кападиа.

Приз жюри: "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара.

Лучший режиссер: Мигел Гомеш за картину "Большое путешествие".

Лучший сценарий: "Вещество", режиссера Корали Фаржеа.

Лучшая актриса: Карла София Гаскон, Зои Салдана, Селена Гомес и Адриана Пас за роли в фильме "Эмилия Перес".

Лучший актер: Джесси Племонс за главную роль в картине "Виды доброты" Йоргоса Лантимоса.

Специальный приз жюри: "Семя священного инжира" иранского режиссера Мохаммада Расулофа.