"Талант – это волшебство мироздания". Михаил Козырев в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Гостем передачи стал Михаил Козырев – журналист, музыкальный критик, продюсер, теле- и радиоведущий, актер, решивший больше не тратить свою жизнь на ветряные мельницы – "слишком дорого обходится".

В частности, Михаил, отвечая на детские вопросы, рекомендует не тратить силы на неприятных людей.

Как определить таких людей, спрашивает девочка, несколько иначе формулируя вопрос. "В некоторых магазинах есть козлометры", – по секрету рассказывает Козырев.

Детский вопрос: "Что такое простить?" Михаил отвечает: "Понять, принять, отпустить". Сам он пока не научился искусству прощения в полной мере.

"Талант – это волшебство мироздания", – говорит Козырев.

Это интервью стоит досмотреть и дослушать до конца, чтобы узнать, как Михаил Козырев ответил на вопрос мальчика: "Представь, что у тебя есть одна минута, и тебя слышит весь мир. Что бы ты сказал?"

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Михаилом Козыревым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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