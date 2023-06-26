Галь Гадот станет первой израильтянкой, удостоившейся "звезды" на "Аллее славы" в Голливуде

Голливудская торговая палата объявила в понедельник, 26 июня, что на "Аллее славы" появится звезда с именем израильской актрисы Галь Гадот.

Вместе с 38-летней израильской актрисой "звезды" на знаменитом бульваре в 2024 году удостоятся еще 30 деятелей киноиндустрии, среди которых будут актер Чедвик Боузман, Мишель Йео, Гвен Стефани и Оттис Реддинг.

Президент Израиль Ицхак Герцог в своем "твиттере" поздравил Галь Гадот со "звездой".

adv_11 m_ar_1

"Чудо-женщина" Галь Гадот. Фотогалерея

adv_12 incontent_1

Галь Гадот родилась 30 апреля 1985 года в Рош а-Аине. Служила в ЦАХАЛе. Карьера профессиональной модели Галь Гадот началась в 2004 году после победы на конкурсе "Королева красоты Израиля". В том же году она представляла Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже работала для рекламных кампаний крупных израильских фирм.

Свою первую кинороль Галь сыграла в 2007-м в израильском сериале "Бубот" ("Куколки"). После чего была замечена в Голливуде и получила приглашение на работу в фильме "Форсаж-4". Она снялась в четырех сериях "Форсажа", потом сыграла в картине "Три девятки" и получила роль "Чудо-женщины" в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Затем была главная роль в фильме "Чудо-женщина". Параллельно был снят фильм "Лига справедливости" с той же героиней. В январе 2020-го она была одной из ведущих церемонии вручения премий "Оскар". Она также сыграла в картинах "Лика справедливости Зака Снайдера", "Красное уведомление", "Смерть на Ниле", "Шазам! Ярость богов", "Форсаж 10", "Флэш", "Каменное сердце", "Белоснежка".