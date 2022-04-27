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NEWSru.co.il :: Досуг27 апреля 2022 г., 16:05

Роз и Гиль возвращаются в "Гешер"

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Роз и Гиль возвращаются в "Гешер" Страницы первой программки спектакля 1991 года

21 апреля 1991 года новый израильский театр "Гешер" представил публике свой первый спектакль. Режиссер Евгений Арье, вместе с которым из России в Израиль приехали его ученики и соратники, выбрал пьесу Тома Стопарда "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" для первой постановки на сцене только что созданного театра.

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Спустя 30 лет и десятки успешных спектаклей театр Гешер возвращается к началу, чтобы оглянуться на прожитые три десятилетия. Легендарный спектакль "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" восстановлен молодым режиссером Амитом Эпштейном именно таким, каким его создал Евгений Арье, с сохранением сценографии Дмитрия Крымова, который за эти годы сам стал успешным режиссером.

Абсурдистская трагикомедия Тома Стопарда была написана в 1966 году и тогда же была представлена на Эдинбургском фестивале. В конце шестидесятых ее перевел на русский язык Иосиф Бродский, в 1990 году она была опубликована и впервые поставлена на русском языке на сцене театра им. В,Маяковского молодым Евгением Арье. Спектакль был настолько успешным, что держался в репертуаре театра больше 20 лет.


"Розенкранц и Гильденстерн мертвы" - своеобразный спин-офф "Гамлета", где главными героями становятся два второстепенных персонажа, и большинство событий шекспировской трагедии происходят за сценой. Розенкранц и Гильденстерн - друзья детства Гамлета. Они призваны королем Клавдием сопроводить принца в Англию и снабжены тайным письмом, в котором содержится просьба английскому королю казнить принца. Розенкранц и Гильденстерн узнают содержание письма, но, отправляя Гамлета на верную смерть, сами попадают в руки судьбы.

Неожиданно пьеса, написанная более 50 лет назад, оказывается в наши дни актуальной. "Мы все, - писал Евгений Арье, - так или иначе вынуждены играть героев этой пьесы. Оказаться статистом в предполагаемых обстоятельствах известного сюжета более чем возможно. Попытаться их изменить - шанс, который не хотелось бы пропустить". 

В новой версии спектакля заняты звезды театра Гешер: Идо Моссери, Алон Фридман, Дорон Тавори, Гиль Франк, Мики Леон, Лилиан Шели Рут, Александр Сендерович, Шломи Бертонов, Офир Цвайгенбом и другие. А Исраэль (Саша) Демидов играет ту же роль, что и 30 лет назад.

 По материалам PR-агентства

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