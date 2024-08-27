ТАНАХ раввина Шем-Това четырнадцатого века выставлен на торги Sotheby's

Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу редчайший и чрезвычайно ценный артефакт – рукописный и богато иллюстрированный экземпляр ТАНАХа, известный как "Библия Шем Тов". Он был создан в Испании в 1312 году. Оценочная стоимость лота – пять семь миллионов долларов.

Шем-Тов Ибн Гаон, также известный как Шем Тов Бен Тов, был выдающимся раввином и ученым, жившим в Испании в XIV веке. Его труды и комментарии к священным текстам ТАНАХа были широко признаны и оказали значительное влияние на еврейскую мысль. "Библия Шем-Тов", над которой он работал, уникальна своими многочисленными сносками и иллюстрациями, выполненными вручную. На иллюстрациях можно увидеть изображения животных, птиц, а также исламские мотивы орнаментов, что свидетельствует о культурном влиянии исламского мира на еврейскую общину Испании того времени.

При создании "Библии Шем-Тов" раввин Шем-Тов изучал и использовал многочисленные источники, включая знаменитый кодекс Гилеля (был утерян в конце XV века). Этот кодекс являлся одним из наиболее почитаемых текстов еврейской традиции, и Шем-Тов стремился создать рукопись, которая бы соответствовала по своему качеству и святости этому выдающемуся документу. Считается, что он зашифровал в тексте тайные знания, добавив в ТАНАХ элементы Каббалы.

Вскоре после завершения работы раввин принял решение эмигрировать на Святую землю, считая, что такой святой текст не может находиться вне ее.

Аукционный дом Sotheby's оценивает стоимость "Библии Шем-Тов" в диапазоне от 5 до 7 миллионов долларов. Этот диапазон отражает исключительную редкость, историческую и культурную значимость рукописи, а также её превосходное состояние.