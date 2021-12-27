"Человек-паук: нет пути домой" первым c начала пандемии заработал миллиард долларов

Фильм "Человек-паук: нет пути домой" стал первой с начала пандемии кинолентой, чьи кассовые сборы превысили миллиард долларов. Для этого блокбастеру потребовалось всего 12 дней, только две ленты из франшизы "Мстители" смогли собрать такую сумму быстрее.

"Нет пути домой" стал также самым кассовым фильмом, выпущенным корпорацией Sony. "Даже для обычного рынка это невероятный результат. А учитывая пандемию – так просто в голове не укладывается. Это будет иметь значение для киноиндустрии в целом", - цитирует CNN аналитика Пола Дергарабедияна.

Заглавную роль в фильме играет Тим Холланд, а подругу Спайдермена MJ - Зендея. Роль Доктора Стренджа исполнил британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Следует отметить, что растущая популярность у зрителей фильмов, основанных на комиксах, была встречена в штыки многими критиками, увидевшими в ней признак превращения кино из искусства в аттракцион. Однако в последнее время раздается все больше голосов в поддержку зрелищных блокбастеров, нередко поднимающих и серьезные проблемы.