В Санта-Фе найдены мертвыми актер Джин Хэкмен и его жена

Знаменитый в прошлом актер Джин Хэкмен (95 лет) и его жена Бетси Аракава (63) были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе, пишет Santa Fe New Mexican. Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса подтвердил, что пара скончалась вместе со своей собакой.

По данным полиции, нет криминальных признаков гибели Хэкмана и его супруги. Причина смерти уточняется.

Юджин Аллен (Джин) Хэкмен родился 30 января 1930 года. За свою кинокарьеру, которая длилась около 40 лет, он снялся более чем в 90 фильмах, получил две премии "Оскар" ("Французский связной", 1971, и "Непрощенный", 1992), две премии BAFTA и четыре премии "Золотой глобус". Его также номинировали на "Оскар" за роли в фильмах "Бонни и Клайд" (1967), "Я никогда не пел для своего отца" (1970) и "Миссисипи в огне" (1988). Популярность ему также принесли роли в фильмах "Супермен" (1978 и 1980), "Приключение "Посейдона"" (1972), "Пугало" (1973), "Разговор" (1974), "Мост слишком далеко" (1977), "Под огнем" (1983), "Власть" (1986), "Свободные пушки" (1990), "Фирма" (1993), "Быстрый и мертвый" (1995), "Птичья клетка" (1996), "Враг государства" (1998), "В тылу врага" (2001) и др.

Дважды был женат. Есть две дочери от первого брака. В браке с Бетси Аракавой состоял с 1991 года.