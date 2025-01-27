Эд Ширан стал первым зарубежным артистом, выступившим с концертом в Бутане

В пятницу, 24 января, на стадионе Чанглимитанг в городе Тхимпху, столице государства Бутан, состоялся концерт Эда Ширана. Именно здесь известный британский поп-исполнитель решил начать свой азиатский тур, в рамках которого он в ближайший месяц с небольшим даст ещё семь концертов в Индии и шесть – в Китае.

Новость примечательна тем, что это первый в истории концерт зарубежного артиста в Бутане. "Что за концерт, что за страна! – написал Ширан в инстаграме на следующий день после выступления. – Чудесное место, замечательные люди. Скажите, могу ли я сюда переехать?"

По информации CNN, цена билета на концерт музыканта начиналась со скромных 10 долларов; 90% мест на 15-тысячном стадионе были раскуплены уже к декабрю 2024 года.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, в Бутане по состоянию на 2023 год проживало 786385 человек. Стадион Чанглимитанг до этого фигурировал в мировых новостях в 2003 году, когда на нём состоялся футбольный матч между сборными Бутана и острова Монтсеррат в Карибском море – проигравший становился официально худшей командой мира в рейтинге ФИФА. В тот раз хозяева одержали убедительную победу со счётом 4:0.

Перед концертом Эд Ширан поужинал в компании королевской четы Бутана: короля Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука и его супруги, королевы Джецун Пемы Вангчук. По словам музыканта, правители государства заверили его в том, что хотят, чтобы в Бутан и в дальнейшем приезжали люди, которые "любят и уважают страну, а также понимают её идеалы".