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NEWSru.co.il :: Досуг27 июня 2021 г., 20:34

"Заповедник 176": Игрушки Путина. Песня об обязательной вакцинации. Политические страшилки. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 176": Игрушки Путина. Песня об обязательной вакцинации. Политические страшилки. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 176-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Как Путин забросил Медведева.
2. Кремлевские поют об обязательной вакцинации от ковида.
3. Лукашенко, Нетаньяху и Пашинян рассказывают страшные сказки о своем переизбрании.

Инфоповоды:
– 19 июня на съезде ЕР Путин огласил первую пятерку предвыборного списка на выборах в Госдуму. Вопреки ожиданиям большинства аналитиков, в этом списке не оказалось Медведева.
– Вслед за Москвой сразу несколько регионов объявили об обязательной вакцинации для определенных категорий населения.
– ЕС объявил о новых санкциях против режима Лукашенко. Кроме того, на саммите ЕС обсуждались секторальные санкции против Беларуси.
– Новый премьер-министр Израиля Беннет попросил Нетаниягу побыстрее освободить официальную резиденцию. Но тот намерен покинуть резиденцию не раньше 10 июля.
– В Армении прошли досрочные парламентские выборы, на которых победила партия "Гражданский договор" Пашиняна. Занявший второе место блок "Армения" Кочаряна заявил о том, что выборы прошли с нарушениями.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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