"Заповедник 176": Игрушки Путина. Песня об обязательной вакцинации. Политические страшилки. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 176-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Как Путин забросил Медведева.

2. Кремлевские поют об обязательной вакцинации от ковида.

3. Лукашенко, Нетаньяху и Пашинян рассказывают страшные сказки о своем переизбрании.



Инфоповоды:

– 19 июня на съезде ЕР Путин огласил первую пятерку предвыборного списка на выборах в Госдуму. Вопреки ожиданиям большинства аналитиков, в этом списке не оказалось Медведева.

– Вслед за Москвой сразу несколько регионов объявили об обязательной вакцинации для определенных категорий населения.

– ЕС объявил о новых санкциях против режима Лукашенко. Кроме того, на саммите ЕС обсуждались секторальные санкции против Беларуси.

– Новый премьер-министр Израиля Беннет попросил Нетаниягу побыстрее освободить официальную резиденцию. Но тот намерен покинуть резиденцию не раньше 10 июля.

– В Армении прошли досрочные парламентские выборы, на которых победила партия "Гражданский договор" Пашиняна. Занявший второе место блок "Армения" Кочаряна заявил о том, что выборы прошли с нарушениями.



Все выпуски "Заповедника" (DW)