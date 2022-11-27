"Заповедник 241": Кремль готов к переговорам. Отвлечь Новым годом. Всеобщая мобилизация. Мультсатира
Проект "Заповедник" представил новую, 241-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.
В этом выпуске:
1. Путина уговаривают начать переговоры с айсбергом, пока "Титаник" окончательно не затонул.
2. Подготовка к Новому году началась с праздничных распилов.
3. Детективная история о том, как Иран переносил производство беспилотников в Россию.
4. Обзор топовых влогов от Токаева, Лукашенко и Ына.
5. Песня об ожидании нужного рейса для внешней политики Российской Федерации.
6. Где граница между частичной и всеобщей мобилизацией.
Инфоповоды:
– Песков заявил, что удары по энергоструктуре Украины вызваны нежеланием Киева вести переговоры.
– Подоляк заявил, что переговоры с Россией в текущей ситуации будут равносильны капитуляции.
– Каждый третий российский регион принял решение сэкономить на новогодних празднованиях.
– В Москве решено не отменять новогодние мероприятия и праздничное оформление города.
– Закон о "запрете ЛГБТ-пропаганды" прошел в Госдуме второе и третье чтение.
– WP сообщает о том, что Россия и Иран договорились о переносе производства иранских беспилотников в Россию. Это связано с нежеланием Ирана попадать под очередные американские санкции.
– Лукашенко рассказал, что в свое время, катаясь на тракторе, разогнал его до 280 км/ч.
– Ким Чен Ын на очередные испытания баллистических ракет пришел вместе со своей дочерью.
– В Казахстане прошли внеочередные президентские выборы.
– Польша отказалась выдать визы российской делегации для участия в парламентской сессии ОБСЕ и Лаврову для участия во встрече министров иностранных дел.
– СМИ пишут о возможности проведения второй волны мобилизации после НГ. Песков заявил, что этот вопрос не обсуждается в Кремле.
Все выпуски "Заповедника" (DW)