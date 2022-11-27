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    Досуг

    "Заповедник 241": Кремль готов к переговорам. Отвлечь Новым годом. Всеобщая мобилизация. Мультсатира

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    Проект "Заповедник"

    Проект "Заповедник" представил новую, 241-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

    В этом выпуске:
    1. Путина уговаривают начать переговоры с айсбергом, пока "Титаник" окончательно не затонул.
    2. Подготовка к Новому году началась с праздничных распилов.
    3. Детективная история о том, как Иран переносил производство беспилотников в Россию.
    4. Обзор топовых влогов от Токаева, Лукашенко и Ына.

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    5. Песня об ожидании нужного рейса для внешней политики Российской Федерации.
    6. Где граница между частичной и всеобщей мобилизацией.

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    Инфоповоды:
    – Песков заявил, что удары по энергоструктуре Украины вызваны нежеланием Киева вести переговоры.
    – Подоляк заявил, что переговоры с Россией в текущей ситуации будут равносильны капитуляции.
    – Каждый третий российский регион принял решение сэкономить на новогодних празднованиях.

    – В Москве решено не отменять новогодние мероприятия и праздничное оформление города.
    – Закон о "запрете ЛГБТ-пропаганды" прошел в Госдуме второе и третье чтение.
    – WP сообщает о том, что Россия и Иран договорились о переносе производства иранских беспилотников в Россию. Это связано с нежеланием Ирана попадать под очередные американские санкции.

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    – Лукашенко рассказал, что в свое время, катаясь на тракторе, разогнал его до 280 км/ч.
    – Ким Чен Ын на очередные испытания баллистических ракет пришел вместе со своей дочерью.
    – В Казахстане прошли внеочередные президентские выборы.

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    – Польша отказалась выдать визы российской делегации для участия в парламентской сессии ОБСЕ и Лаврову для участия во встрече министров иностранных дел.
    – СМИ пишут о возможности проведения второй волны мобилизации после НГ. Песков заявил, что этот вопрос не обсуждается в Кремле.

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    Все выпуски "Заповедника" (DW)

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