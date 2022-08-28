"Заповедник 228": Ядерный шантаж Путина. Отмена виз для россиян. СССР из осколков империи. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 228-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

В этом выпуске:

1. Напряженность вокруг Запорожской АЭС.

2. Вредные привычки приводят к детонациям.

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3. Эрдоган читает стих о том, какой он молодец.

4. Орбана накачали дешевым газом.

5. Шенгенская виза для россиян.

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6. Путин придумал новую концепцию для увековечения себя.

Инфоповоды:

– Представители 42 стран призвали Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС. Макрон впервые с конца мая 2022 года позвонил Путину.

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– Взрывы в Крыму.

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– Эрдоган развил бурную активность на международной арене: встречался с Зеленским во Львове, с Путиным в Сочи, урегулировал отношения с Израилем, начал наступление на курдов на севере Сирии. Как пишут газеты, Эрдоган хочет перенести президентские выборы в Турции с 2023 года на осень этого года.

– Венгерский премьер-министр Орбан заявил об ответственности Запада за войну в Украине.

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– 30 числа на заседании глав МИД стран ЕС будет рассмотрен вопрос об ограничении выдачи шенгенских виз для граждан РФ.

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– До сих пор нет ясности со сроками проведения референдума на аннексированных Россией территориях.

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Все выпуски "Заповедника" (DW)