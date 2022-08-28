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    Досуг

    "Заповедник 228": Ядерный шантаж Путина. Отмена виз для россиян. СССР из осколков империи. Мультсатира

    время публикации: | последнее обновление:
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    Проект "Заповедник"

    Проект "Заповедник" представил новую, 228-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги прошедшей недели.

    В этом выпуске:
    1. Напряженность вокруг Запорожской АЭС.

    2. Вредные привычки приводят к детонациям.

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    3. Эрдоган читает стих о том, какой он молодец.

    4. Орбана накачали дешевым газом.

    5. Шенгенская виза для россиян.

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    6. Путин придумал новую концепцию для увековечения себя.

    Инфоповоды:
    – Представители 42 стран призвали Россию вывести войска с территории Запорожской АЭС. Макрон впервые с конца мая 2022 года позвонил Путину.

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    – Взрывы в Крыму.

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    – Эрдоган развил бурную активность на международной арене: встречался с Зеленским во Львове, с Путиным в Сочи, урегулировал отношения с Израилем, начал наступление на курдов на севере Сирии. Как пишут газеты, Эрдоган хочет перенести президентские выборы в Турции с 2023 года на осень этого года.

    – Венгерский премьер-министр Орбан заявил об ответственности Запада за войну в Украине.

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    – 30 числа на заседании глав МИД стран ЕС будет рассмотрен вопрос об ограничении выдачи шенгенских виз для граждан РФ.

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    – До сих пор нет ясности со сроками проведения референдума на аннексированных Россией территориях.

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    Все выпуски "Заповедника" (DW)

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