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    Досуг

    Журналистка "Гаарец": израильские гастроли российского театра "Ленком" отложены до окончания войны в Украине

    время публикации: | последнее обновление:
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    Журналистка
    Wikipedia.org. Фото: Shuvaev

    Журналистка издания "Гаарец" Лиза Розовская опубликовала на своей странице в Facebook ответ продюсера Гади Орона по поводу гастролей российского театра "Ленком", которые планировались на октябрь этого года. Московский театр собирался показать в Израиля спектакль "Поминальная молитва" по Шолом Алейхему.

    Судя по ответу Гади Орона, гастроли "Ленкома" отложены до периода, когда завершится война в Украине. Дословно: "В шесть часов вечера после войны". (Отметим, что билеты на спектакль пока продаются.)

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    На сайте "Гаарец" отмечается, что продюсер, по его словам, принял решение "после консультации с театром Габима".

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    Ранее Гади Орон говорил "Гаарец", что не проверял "моральные аспекты" этих гастролей. А театр "Габима" заявлял, что не имеет отношения к запланированным гастролям театра "Ленком", против которого выступают проукраинские жители Израиля.

    Возмущение проукраински настроенных израильтян вызвал тот факт, что и руководство театра "Ленком", и многие артисты, занятые в спектакле "Поминальная молитва", открыто выступали в поддержку действий президента РФ Владимира Путина против Украины.

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    На сайте atzuma.co.il было собрано более 8000 подписей против проведения в Израиле гастролей театра "Ленком".

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    В ходе голосования в телеграм-канале "NEWSru: Израиль и мир" подавляющее большинство респондентов (71%) заявило: "Считаю эти гастроли неуместными, поддерживаю протест". 14% выбрали ответ: "На спектакль не пойду, но протест считаю излишним". 11% ответили: "Не вижу никаких проблем с этими гастролями. Если получится, пойду на спектакль".

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